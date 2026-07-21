Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asalto en Las TerrazasUD Las PalmasLucha contra el cáncer en el Doctor NegrínPrecio de la vivienda en CanariasNueva superficie comercial en VecindarioTiempo en Canarias
instagramlinkedin

Los veterinarios coinciden: este es el motivo por el que los gatos duermen en la ropa de sus dueños y no es por comodidad

Los expertos coinciden en que el animal de compañía busca un lugar seguro

Las gatos no buscan dormir encima de la ropa de sus dueños por comodidad

Las gatos no buscan dormir encima de la ropa de sus dueños por comodidad

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Helena Ros

Helena Ros

Los gatos son animales de compañía que aunque muchas veces puede parecer independientes, también buscan el refugio de sus dueños. Una de las acciones más habituales es encontrarlos durmiendo sobre la ropa de sus dueños.

Aunque puede parecer que el animal simplemente busca descansar en un lugar cómodo, muchos expertos coinciden que detrás de esta costumbre hay un motivo relacionado con el olfato y la seguridad del felino.

El olor les transmite seguridad

A través del olfato, los gatos conoce el mundo y son capaces reconocer espacios, identificar a otros animales y diferenciar a las personas con las que conviven. Es por ello que la ropa de sus dueños se convierten en un lugar seguro para ellos. Las prenden desprenden el aroma personal y esto les ayudes a sentirlos cerca, tranquilos y seguros.

Juanjo, veterinario, sobre los gatos que maúllan por la noche: “En algunos casos puede estar relacionado con un fallo renal”

Los gatos buscan su lugar seguro / L.P

El olfato es fundamental en los felinos

Uno de las causas de ese comportamiento puede darse cuando el animal se encuentra durante un tiempo si compañía. Por lo que dormir sobre una camiseta o una manta con el olor de su dueño puede ayudarles a reducir el estrés y encontrar un espacio de descanso que consideran seguro.

El olfato tiene un papel fundamental en la vida de los gatos, ya que no solo les permite detectar olores, sino también comunicarse y establecer relaciones sociales. Estos reconocen a sus dueños mediante el olfato.

Cómo actuar si no quieres que se adueñe de tus prendas

Algunos propietarios pueden no querer que el gato se coloque sobre su ropa porque puede llenar de pelos. Sin embargo, los expertos recomiendan no reñirles por eso, ya que solo lo hacen por protección y buscar un lugar seguro para ellos.

Una recomendación en ofrecerle una prenda de ropa vieja que conserve el olor del dueño y colocársela sobre su zona habitual de descanso. De esta forma, el gato mantiene ese estímulo que le aporta tranquilidad y el dueño no tiene que preocuparse porque se coloque sobre su ropa recién lavada.

Noticias relacionadas y más

Por lo tanto, si encuentras tu gato durmiendo sobre alguna de tus prendas ya conoces el motivo, y es que buscan un refugio seguro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adidas lo hace oficial: este es el precio de la nueva camiseta de España con dos estrellas tras ser Campeones del Mundo
  2. La isla de Canarias donde Miguel Ángel Revilla (84 años) sueña con quedarse a vivir: 'Me hubiera quedado allí
  3. De San Mateo a vivir la conquista de la segunda estrella, la historia del director deportivo del Panadería Pulido
  4. Rescate de emergencia en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria: salvan a un hombre tras caer a la zona de espigones
  5. Susto en el cielo de Canarias: un sistema anticolisión evita un choque frontal entre dos aviones en pleno vuelo
  6. Adiós a las especies exóticas: el barranco Guiniguada tendrá una regeneración de su cauce
  7. Javier Cascón (28 años), el propietario que ha convertido sus pisos en una oportunidad para personas sin hogar: alquileres de 139 euros al mes
  8. Quevedo también llegó a la final del Mundial: Pedri y Yéremy Pino celebran al ritmo de ‘Al Golpito’

Los veterinarios coinciden: este es el motivo por el que los gatos duermen en la ropa de sus dueños y no es por comodidad

Los veterinarios coinciden: este es el motivo por el que los gatos duermen en la ropa de sus dueños y no es por comodidad

Parece Portofino, pero está en Canarias: este es el pueblo donde "siempre es verano"

Parece Portofino, pero está en Canarias: este es el pueblo donde "siempre es verano"

Así es la nueva cafetería que reabre en el Parque Romano de Las Palmas de Gran Canaria

Así es la nueva cafetería que reabre en el Parque Romano de Las Palmas de Gran Canaria

La empresa canaria 'Tunocanarias' es galardonada por su polvo de Higo Tinto ecológico

La empresa canaria 'Tunocanarias' es galardonada por su polvo de Higo Tinto ecológico

Ni 15 días ni dinero: la práctica que algunas empresas intentan imponer con las vacaciones y que el Estatuto de los Trabajadores prohíbe

Ni 15 días ni dinero: la práctica que algunas empresas intentan imponer con las vacaciones y que el Estatuto de los Trabajadores prohíbe

Detenido en Fuerteventura por tres robos con escalo en viviendas y una estafa con tarjetas bancarias

Detenido en Fuerteventura por tres robos con escalo en viviendas y una estafa con tarjetas bancarias

Santi Aldama valora el descenso de categoría de los claretianos: "El CB Gran Canaria está en buenas manos, pero no hay que relajarse"

Santi Aldama valora el descenso de categoría de los claretianos: "El CB Gran Canaria está en buenas manos, pero no hay que relajarse"

El Gobierno concede la placa de honor de la Orden Mérito Civil a las selecciones masculina y femenina

El Gobierno concede la placa de honor de la Orden Mérito Civil a las selecciones masculina y femenina
Tracking Pixel Contents