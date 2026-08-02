Los veterinarios coinciden: este es el motivo por el que los gatos duermen en la ropa de sus dueños y no es por comodidad

Los gatos son animales de compañía que aunque muchas veces puede parecer independientes, también buscan el refugio de sus dueños. Una de las acciones más habituales es encontrarlos durmiendo sobre la ropa de sus dueños.

Aunque puede parecer que el animal simplemente busca descansar en un lugar cómodo, muchos expertos coinciden que detrás de esta costumbre hay un motivo relacionado con el olfato y la seguridad del felino.

El olor les transmite seguridad

A través del olfato, los gatos conoce el mundo y son capaces reconocer espacios, identificar a otros animales y diferenciar a las personas con las que conviven. Es por ello que la ropa de sus dueños se convierten en un lugar seguro para ellos. Las prenden desprenden el aroma personal y esto les ayudes a sentirlos cerca, tranquilos y seguros.

Los gatos buscan su lugar seguro / L.P

El olfato es fundamental en los felinos

Uno de las causas de ese comportamiento puede darse cuando el animal se encuentra durante un tiempo si compañía. Por lo que dormir sobre una camiseta o una manta con el olor de su dueño puede ayudarles a reducir el estrés y encontrar un espacio de descanso que consideran seguro.

El olfato tiene un papel fundamental en la vida de los gatos, ya que no solo les permite detectar olores, sino también comunicarse y establecer relaciones sociales. Estos reconocen a sus dueños mediante el olfato.

Cómo actuar si no quieres que se adueñe de tus prendas

Algunos propietarios pueden no querer que el gato se coloque sobre su ropa porque puede llenar de pelos. Sin embargo, los expertos recomiendan no reñirles por eso, ya que solo lo hacen por protección y buscar un lugar seguro para ellos.

Una recomendación en ofrecerle una prenda de ropa vieja que conserve el olor del dueño y colocársela sobre su zona habitual de descanso. De esta forma, el gato mantiene ese estímulo que le aporta tranquilidad y el dueño no tiene que preocuparse porque se coloque sobre su ropa recién lavada.

Por lo tanto, si encuentras tu gato durmiendo sobre alguna de tus prendas ya conoces el motivo, y es que buscan un refugio seguro.