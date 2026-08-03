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Los veterinarios coinciden: cortar el pelo a los perros en verano puede ser un error y esto es lo que deben hacer los dueños en casa

Los expertos explican cual es la manera correcta para que las mascotas soporten el calor

¿Se debe cortar el pelo a las mascotas en verano?

¿Se debe cortar el pelo a las mascotas en verano? / GettyImages

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Helena Ros

Helena Ros

Durante los meses de verano y el aumento de las temperaturas, muchos dueños buscan la solución para ayudar a sus mascotas a combatir el calor. Uno de los gestos más habituales es cortar el pelo a los perros durante los meses más calurosos del año puede ayudarles a estar más frescos, aunque los expertos advierten de que esta práctica no siempre es recomendable.

La veterinaria María Vetican, conocida por lanzar consejos a los dueños sobre el cuidado y bienestar de las mascotas, ha lanzado una aviso sobre uno de los hábitos más comunes con los animales de compañía durante los meses más calurosos del año. "Hay perros que lo necesitan más que otros, pero llevarles de vez en cuando a la peluquería es una buena forma de hacerles un chequeo general y de cuidar su piel y pelo", comenta.

El perro también protege a los perros del calor

El manto actúa como una capa aislante que protege al animal tanto del frío como del calor, además de proteger la piel frente a la radiación solar, las quemaduras y otros agentes externos. Recortar demasiado el pelo en determinadas razas de perro puede dejar la piel más expuesta al sol y favorecer problemas dermatológicos.

"Recomiendo muchísimo llevar de vez en cuando a vuestros perros a la peluquería canina porque los peluqueros hacen una inspección prácticamente completa del animal. No sabéis la cantidad de bultos, dolores, glándulas anales a punto de infectarse, problemas de piel, otitis, espigas clavadas, que se descubren en una sesión de peluquería y por el mismo precio", comentan. También destaca que "es muy importante quitar muy bien el pelo muerto con máquinas especiales como el expulsor y quitar bien los nudos"

¿Cuándo cortar el pelo a los perros?

No todos los perros necesitan el mismo cuidado. Algunas razas pueden beneficiarse de pequeños recortes en zonas concretas, especialmente aquellas donde se acumula más suciedad. Los expertos coinciden en que los perros de pelo corto no suelen necesitar cortes, mientras que los de pelo medio admiten recortes en determinadas zonas.

Sin embargo, los perros de pelo largo pueden necesitar arreglos, pero evitando cortes demasiado extremos. La clave está en adaptar el cuidado del animal a su tipo de pelo y sus necesidades.

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El cepillado es clave

Los expertos no desaconsejan acudir a cortar el pelo a las mascotas, sino hacerlo de manera habitual. Una de las recomendaciones que deben seguir los dueños es cepillar a la mascota frecuentemente, eliminando así el el pelo muerto, la suciedad y los posibles enredos permite que el manto cumpla correctamente su función

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