La UE cambia las normas y lo hace oficial: los animales de compañía no pueden viajar sin sus dueños sino cumplen este requisito obligatorio
La normativa exige a los duelos que las mascotas deben cumplir una requerimientos
Cada vez son más las personas que aprovechan las vacaciones para viajar con sus animales de compañía. Sin embargo, desplazarse con perros o gastos entro de la Unión Europea requiere cumplir una serie de normas sanitarias y administrativas.
Una de las principales dudas surge cuando el animal no viaja junto a su propietario. La normativa europea establece que los animales de compañía deben desplazarse acompañados por su dueño o por una persona responsable autorizada.
¿Las mascotas pueden viajar sin su dueño?
La normativa de la Unión Europea considera que los animales de compañía "deben viajar con sus dueños, pero, si no puedes viajar con tu animal de compañía, puedes autorizar por escrito a otra persona para que lo haga por ti. Sin embargo, esto solo se permite si tú viajas en un plazo de cinco días respecto al viaje del animal de compañía junto con la persona autorizada", explican.
El pasaporte es fundamental
Para viajar, los animales de compañía requieren del pasaporte europeo un documento oficial que permite identificar al animal y confirmar que cumple todos los requisitos sanitarios exigidos para desplazarse por los países miembros.
Esta medida forma parte del Reglamento (UE) 2016/429, que busca reforzar el control sanitario, facilitar la movilidad de las mascotas entre países miembros y rechazar el tráfico ilegal de animales mediante un sistema común de identificación.
Este pasaporte incluye información detallada del animal como "una descripción y datos de tu animal de compañía, como son el código de su transpondedor o de su tatuaje, así como su historia clínica y los datos de contacto del propietario y del veterinario que expidió el pasaporte", explican desde la UE.
Los requisitos que deben cumplir para viajar por la Unión Europea
Para viajar entre países de la Unión Europea, los animales de compañía deben cumplir una serie de requisitos:
- Estar identificados mediante microchip o tatuaje legible realizado antes del 3 de julio de 2011.
- Tener una vacuna válida frente a la rabia.
- Disponer de un pasaporte europeo para animales de compañía.
Este pasaporte incluye información del animal, los datos del propietario, la identificación mediante microchip y el historial sanitario, incluida la vacunación antirrábica.
No todos los animales pueden viajar
La normativa también establece límites para los animales. No se permite la entrada en España de perros, gatos o hurones menores de 15 semanas que no tengan una vacuna válida contra la rabia.
Para que esta vacuna sea válida deben cumplirse dos condiciones:
- El animal debe tener al menos 12 semanas para recibirla.
- Deben haber pasado al menos 21 días desde la vacunación.
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