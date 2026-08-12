¿Puede el eclipse solar afectar a las mascotas? Los veterinarios explican qué no deben hacer los dueños con perros y gatos
Uno de los principales consejos es evitar las aglomeraciones con las mascotas
España hoy va a vivir un fenómeno de los más esperados de las últimas décadas. La Luna se situará entre la Tierra y el Sol y provocará un eclipse solar, un acontecimiento que no se veía en la Península desde hace más de un siglo. Sin embargo, una de las principales dudas de los propietarios de mascotas es si este puede afectar a la vista de los perros o gatos.
La veterinaria @mariavetican ha querido explicar a sus seguidores cómo puede afectar el eclipse a perros y gatos, lanzando un mensaje con el objetivo de tranquilizar a los dueños con el fenómeno. "Estoy viendo mucha alarma alrededor de esto, así que vengo a poner un poco de cabeza", comenta.
Qué les puede ocurrir
"¿Has visto a tu perro alguna vez mirar fijamente al sol durante un rato? Yo en la vida", comienza el vídeo la veterinaria. Esta explica que el riesgo existe que tiene un animal al quedarse observando el sol durante un rato fijamente s el mismo que le puede ocurrir a una persona, Sin embargo, señala que los perros y gatos no suelen tener ese comportamiento normalmente.
"No quiero ver a nadie forzando a su animal a mirar fijamente al eclipse", avisa. Para los dueños puede ser una experiencia inolvidable y deben hacerlo con precaución, pero "a él le da igual".
La veterinaria explica que quienes más pueden notar el fenómeno son los animales salvajes, ya que dependen más de los ciclos naturales de luz. "Los perros y gatos están más que acostumbrados a los cambios repentinos de luz, así que eso no debería afectarles", asegura.
El cambio de comportamiento más frecuente puede ser el nerviosismo al ver que los dueños adoptan esa actitud al observar el fenómeno.
Uno de los principales riesgos para los animales de compañía
Uno de los aspectos que destaca María Vetican es el entorno en el que se traslada a las mascotas. Es decir, llevar a los perros o gatos a los puntos de observación en los que se concentran una gran mayoría de personas, puede resultar estresante para ellos. "No es algo que ellos necesiten vivir, no le estreses a lo tonto", señala.
"Rutina normal, y si tu perro es sensible evita aglomeraciones", concluye.
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