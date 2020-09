Los fantásticos años 20 de comienzos del siglo XX son una época de cambio, para la mitificación, aquella en la que el Gran Gatsby, las fiestas y el lujo proliferaban buscando la liberación.

Siempre queremos saber más sobre una época sobre la que se ha escrito mucho, si no todo. ¿Cómo era la moda de hace un siglo? ¿Cómo la promocionaban? Desvelar estas cuestiones ha motivado que la firma de moda de origen alemán C&A haya organizado la exposición virtual "Fashion Imagery. The 1920s in C&A Advertisements".

Una muestra con imágenes que nos traslada hasta las tendencias más populares de los llamados "felices años 20", cuando el "flapper" -el término acuñado para referirse a un nuevo estilo de vida de mujeres jóvenes que usaban faldas cortas, no llevaban corsé, lucían un corte de cabello especial-y el jazz irrumpieron para mostrar el lado más "libre y real de la vida", dicen desde la firma en una nota.

La moda y el espíritu de los años 20 es algo que todavía fascina, inspira y llama la atención de todo el mundo en pleno siglo XXI.

La exposición realiza un viaje en el tiempo a través de las ilustraciones de las principales campañas de la firma en diversos medios de comunicación que sirvieron para difundir las tendencias del momento.

El recorrido es interactivo e "inmersivo". Cada una de las imágenes principales esconde una historia relatada mediante artículos en medios de comunicación, anuncios publicitarios y bocetos en los que no sólo se muestra la tendencia del momento, sino también los mensajes para cautivar al público con "propuestas innovadoras" para la época.

¿Cuál era el secreto de los "tops" del momento? ¿Cómo se vestía el hombre elegante? ¿Qué vestido se usaba para ir a bailar o al teatro? Todos estos temas y otros son la esencia de las imágenes agrupadas en doce historias.

La exposición ha sido posible gracias a la colaboración del Draiflessen Collection, un museo sin ánimo de lucro con sede en Alemania, que ha conservado 2.500 anuncios de esa época para acercar al mundo de hoy a "la forma de vida de comienzos del siglo pasado", y que permitirá contemplar la exposición hasta el 25 de octubre en el enlace https://www.draiflessen.com/exhibitions?locale=en.