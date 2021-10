Con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida ha presentado este 19 de octubre en el recinto de ExpoMeloneras en Maspalomas el desfile benéfico We Swim Together (Nadamos Juntas). El acto, organizado por el Cabildo de Gran Canaria, cuenta con la coorganización de IFEMA MADRID, que pretende con esta iniciativa -que se lleva a cabo por primera vez-, destacar a las firmas y colecciones adaptadas a las consecuencias físicas del cáncer de mama.

El desfile trata de lanzar un mensaje positivo que sirva para reforzar el compromiso con la investigación y prevención de esta enfermedad. Por ello, todo lo recaudado de la venta de entradas será destinado en un 50% a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), y a la Asociación Canaria contra el Cáncer de Mama y Ginecológico.

Sobre la pasarela desfilaron mujeres que ya han pasado por la enfermedad. Ellas han sido las encargadas de mostrar una selección de diseños de marcas especializadas en moda baño para quienes han padecido cáncer de mama. Estas marcas son Anita Care, Amoena Sunflair, y Maryan Melhorn -esta última a través de Xanadú Beach-. Además, han participado con sus diseños otras marcas de prestigio que cuentan con colecciones adaptadas a las necesidades de quienes han sufrido esta enfermedad, como las canarias Aurelia Gil, Román Peralta, Nuria González, Arcadio Domínguez, Carlos San Juan, Elena Morales y Como la Trucha al Trucho. Entre las marcas participantes nacionales, Ágatha Ruiz de la Prada, Dolores Cortés, Bohodot, Red Point o All That She Loves.

Ana Locking, madrina del evento

La prestigiosa diseñadora, Ana Locking, ha amadrinado el desfile, y lo ha seguido atentamente desde el front row. Ana padeció cáncer de mama recientemente y es un símbolo de coraje, valentía y ejemplo de cómo esta enfermedad se puede superar.

El cáncer de mama afecta cada año a unas 34.000 mujeres en España, unos 1.400 nuevos casos cada año en Canarias. En España, aproximadamente el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres se originan en la mama. Cabe destacar que su índice de supervivencia ha alcanzado el 90%, debido, fundamentalmente, a la prevención y a la investigación.

Arcadio Domínguez diseña las camisetas solidarias del desfile

Además, a partir de hoy se han puesto a la venta camisetas del diseñador Arcadio Domínguez, que se venderán a través de su web (www.arcadiodominguez.com) durante la pasarela, hasta el fin de existencias. Serán unas “Arcadinas” muy especiales que tendrán una edición limitada con las que el 50% de lo recaudado irá destinado tanto a la Asociación Española del Cáncer de Mama Canarias y para la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico.