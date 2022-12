Si aún no tienes ni idea de qué ponerte esta Navidad, Zara tiene el vestido ideal para que puedas triunfar en estas fechas. Se trata de una alternativa low cost, alejada de las lentejuelas y los brilli-brilli que están tan de moda esta temporada de otoño-invierno.

Este look está pensado para aquellas que no quieran gastarse todos sus ahorros en una pieza que lucirán en contadas ocasiones o para aquellas que tengan un estilo más clásico y sobrio en el que las lentejuelas o los colores metalizados no se incluyan.

Aunque la propuesta que te traemos esté alejada de los looks que se proponen para estas fiestas navideñas, lo cierto es que este outfit es toda una tendencia esta temporada. Muchos diseñadores han apostado este otoño-invierno por los trajes de dos piezas elaborados en distintos tejidos como el terciopelo o en colores como el fucsia o el blanco.

Se trata de un blazer entallado, de cuello y solapa, manga larga y hombros marcados. Los bolsillos tienen solapas y el cierre frontal es cruzado con botones dorados. Esta chaqueta blanca la puedes encontrar en Zara en todas las tallas y la puedes adquirir por 49,95 euros.

Blanco impoluto

En el caso de que quieras lucir como toda una influencer, te puedes inspirar en la combinación que lució Vicky Martín Berrocal durante una de sus últimas apariciones. La diseñadora conjuntó una chaqueta muy parecida a la de Zara con un pantalón del mismo tono y de corte wide leg a juego.

Para darle un toque diferente, Vicky Martín Berrocal optó por un suéter de cuello alto muy fino para lucirlo debajo de la chaqueta.