30 años sin Audrey Hepburn: siete aciertos de un icono de estilo inmortal.

Es imposible no ver un capitulo de 'Emily in Paris' y no comparar cada modelito que luce Lily Collins con la estética sofisticada y chic de Audrey Hepburn en 'Vacaciones en Roma'; ni observar las cejas gruesas y peinadas de Rooney Mara -la actriz que, por cierto, encarnará al mito más cándido del Hollywood de los 50 y 60-, con las que lucía la belga en películas como 'Sabrina'. Hasta nuestra Aitana coquetea con ese flequillo icónico y ha acudido a alguna gala con un 'little black dress' al más puro 'Desayuno con diamantes'. La lista de 'herederas' es muy larga, e incluye nombres de la talla de Ariana Grande, Natalie Portman, Audrey Tatoo o Alexa Chung, y hasta Penélope Cruz, Anne Hathaway, Olivia Palermo, Jennifer Love Hewitt o Keira Knightly han imitado alguna vez a la que fue musa del modisto francés Hubert de Givenchy y de legendarios fotógrafos como Richard Avedon o Cecil Beaton.

Aunque este enero se han cumplido 30 años de su fallecimiento, su legado de estilo sigue aún muy vivo. Por eso, una de sus máximas admiradoras, Megan Hess, la famosa ilustradora de moda del superventas 'Sexo en Nueva York', de Candace Bushnell, así como del 'New York times', 'Vogue', 'Vanity Fair' y de firmas como Valentino, Louis Vuitton o la propia Givenchy, le rinde homenaje en la biografía 'Audrey Hepburn. Elegancia natural' (Lunwerg). Un lujoso volumen de hojas de oro plagado de exquisitas ilustraciones de la autora de otros superventas de modistos, como 'Coco Chanel' o 'Christian Dior', ambos en el mismo sello. "Cuando llevo un pañuelo de seda es cuando me siento más mujer y más guapa", decía la actriz Más allá de la segunda guerra mundial, que marcó su vida, los años que vivió en Holanda y estudió piano y ballet (su gran pasión), el hambre, la anemia, las enfermedades respiratorias..., Hess repasa la vida de Hepburn en el Reino Unido y cuando la interpretación se cruzó en su camino: las primeras películas, su papel de 'Gigi' en Broadway, que la dio a conocer. Y, luego, 'Vacaciones en Roma', junto a Gregory Peck, filme con el que se metió a Hollywood en el bolsillo y que le valió un Oscar. En plena cima, Hepburn lo dejó todo para estar con su familia -los dos hijos que tuvo de sus dos respectivos matrimonios fallidos, con el actor Mel Ferrer y el médico Andrea Dotti-, y se dedicó a la ayuda humanitaria con Unicef, antes de morir, a los 63 años, de un raro cáncer de apéndice. Pero más allá del currículum, Hess disecciona el estilo singular, cándido y cautivador; "la sencillez que hoy definiríamos como clásica", sostiene, y que convirtieron a Audrey Hepburn en un icono de moda. El pañuelo, accesorio fetiche "Cuando llevo un pañuelo de seda es cuando me siento más mujer y más guapa", confesó la actriz. De hecho, se trata de uno de sus accesorios preferidos. Sus 'looks' en 'Vacaciones en Roma'’, donde suele lucir esta prenda con un sencillo nudo al cuello, son parte de la historia de la moda. También se los ponía en la cabeza, con un toque único. El bailarín principal de 'High Button Shoe', el musical estrenado en Broadway en 1947 donde también participó la actriz, comentó que [en sus inicios] Audrey tan solo poseía "una falda, una blusa, un par de zapatos y una boina". Y que, en cambio, "tenía 14 pañuelos (...). Nadie se imaginaría lo que hacía con ellos semana tras semana". Flequillo 'Baby bang' y recogido joya Ni mucho menos tan recto como el que lució Aitana al salir de 'OT', el flequillo de la mítica actriz era el 'Baby bang', un corte muy arriesgado por su irregularidad, por ser muy corto pero a la vez desenfadado y muy favorecedor. Lo hemos visto también en famosas como Úrsula Coberó, Emma Watson o Bella Hadid. Además del mítico recogido joya, el moño alto de 'Desayuno con Diamantes', otros de sus peinados icónicos eran el 'pixie' y la coleta pulida con flequillo hacia un lado. Bailarinas y tacón 'Kitten heels' "Había una guerra, pero no por ello renunciabas a tus sueños. Yo quería ser bailarina", explicó la actriz. Sin embargo, su 1,70 de estatura, además de su mala salud a consecuencia de la "desnutrición prolongada" que pasó durante el conflicto, le impidieron lograr esa meta. Pero del ballet incorporó a su vestuario habitual las bailarinas. Con un par de ellas, se presentó en el 'atelier' del joven diseñador parisino Givenchy para pedirle si podía diseñarle los trajes a medida para 'Sabrina'. "Givenchy esperaba encontrarse con Katharine Hepburn, más famosa, y al parecer se sintió decepcionado cuando vio a Audrey", escribe Hess. Pero le llamaron la atención "los hermosos ojos, el pelo corto, las cejas gruesas, los pantalones diminutos, los zapatos de bailarina y la pequeña camiseta" que llevaba. En ciertas ocasiones, y combinados con vestidos y faldas de corte princesa, la actriz demostró que el símbolo de la feminidad son los llamados 'Kitten heels', con tacón delgado entre los 3,5 y 5 cm de altura, que son sinónimo de la elegancia clásica. Pantalones capri Los pantalones favoritos de las 'celebrities' en la década de los 60 estaban entre sus básicos de estilo. En negro normalmente o con cuadros vichy, ceñidos y por encima del tobillo, era uno de sus 'looks' más sencillos pero llenos de glamur. Solía combinar los capri con jerseis de cuello de tortuga (ceñido y alto) negros o de rayas marineras, su 'print' favorito. También le gustaban los escotes de estilo barco o 'bateau' y el 'halter', y con los que mostraba la espalda y los huesos de la clavícula (algo que ella puso de moda como símbolo de elegancia). En su caso se debía a su extrema delgadez: en sus memorias, José Luis Vilallonga afirmó que los almuerzos de la actriz no pasaban de un ala de pollo y una hoja de lechuga. Vestidos camiseros y abrigos de espiga Para sus opciones veraniegas, la actriz se decantaba por los vestidos camiseros, que combinaba con bailarinas y cinturón (otro de sus complementos fetiche), un 'look' sencillo pero lleno de encanto. En invierno, institucionalizó el abrigo que lleva más de siete décadas reinando en los armarios de las más estilosas: el llamado de espiga tiene el largo perfecto, y no hay vaqueros, vestido o botines que se le resistan. Hasta es el preferido de las 'royals' para sus 'outfits' de día. "Solo me siento yo misma cuando llevo las prendas de Givenchy. Es mucho más que un diseñador: es un creador de personalidad", aseguró de su gran amigo Hepburn ¡Todo al negro! Era, sin duda, uno de sus colores favoritos, sobrio y elegante. No hay 'look' más casual y elegante que ir de arriba abajo con prendas de un solo color, y si es negro, mejor que mejor. Fue Coco Chanel la creadora del llamado 'little black dress', pero fue Audrey Hepburn, y la mítica escena con la que arranca 'Desayuno con diamantes', con la irreverente Holly Golightly mordiendo un ‘croissant’ mientras sueña contemplando el escaparate de la famosa joyería neoyorquina Tiffany & Co., la que lo elevó a la quinta esencia del estilo. El suyo lo ideó Hubert de Givenchy. "Solo me siento yo misma cuando llevo sus prendas. Givenchy es mucho más que un diseñador: es un creador de personalidad", dijo de su gran amigo. Gafas de son XL y perlas Todas las gafas le quedaban bien y muchos de los estilos que lució, blancas, de carey, redondas, de aviador..., siguen siendo tendencia hoy. En cuanto a las joyas, en la vida real prefería las perlas, sus mejores aliadas para cualquier 'look'.