Los perfumes siempre son una buena opción para regalar o autoregalarse, ya que a todo el mundo le encanta oler bien. No existe un mejor cumplido que te digan que hueles fantástico o te pregunten por la fragancia en cuestión. La mayoría de grandes diseñadores tiene varios perfumes en su catálogo que son muy apreciados, pero el precio se nos va de presupuesto y aquí es dónde entran las imitaciones ‘low cost’. Zara es una de las superficies que cuenta con uno de los mayores catálogos de perfumes, algunas imitaciones y otros con distintivo propio.

Sin duda, Zara se ha convertido en una de las tiendas de moda más visitadas en España desde hace años. La tienda de Amancio Ortega no para de aumentar sus ventas y tiene establecimientos repartidos por toda España. No es de extrañar que sus prendas de ropa sean las que marquen tendencia en las temporadas de moda. Aunque todo el mundo asocie a Zara solo con ropa y complementos, la tienda de Inditex no ha dejado de lado el mundo de las fragancias.

Zara ha querido empezar fuerte el nuevo año con novedades en todas sus secciones. Hace muy poco que hemos conocido una de sus prendas más populares, el jersey de oro, que se ha convertido en todo un éxito en ventas. Pero todo no es bonito en la tienda de Inditex. Sus clientes también han mostrado su enfado después de conocer que la empresa iba a comenzar a cobrar por las devoluciones online.

El nuevo perfume de Zara que arrasa en ventas

A finales del año pasado, Zara lanzó su nueva colección de perfumes inspirados en la esencia de las ciudades de todo el mundo, pero ahora sigue añadiendo novedades a esta línea y con ellas ha llegado el perfume que ha sorprendido a todos los expertos por su enorme parecido a otro de muy alta gama y que se vende por 400 euros, aunque la imitación de Zara se puede encontrar por unos 20 euros.

Este nuevo perfume es Energetically New York y lo mejor de todo es que se trata de una fragancia unisex, por lo que se puede adquirir tanto para hombre como para mujer y que es perfecto para llevar todos los días, ya sea en el trabajo o en clase. Se trata de una colonia con un cálido especiado, amaderado y especiado y destacan sus toques de cardamomo, jazmín y sándalo. La nariz que se encuentra detrás de esta fragancia es Jo Malone.

Siempre que vemos un perfume ‘low cost’ intentamos encontrar su parecido en otros de alta gama y este lo encontramos en Santal 33 de Le Labo que se encuentra a la venta en las perfumerías por unos 400 euros en su botella de 10 ml. Cabe destacar que estas fragancias más baratas no siempre tienen un clon de grandes diseñadores. Zara tiene muchas otras colonias que se han ganado su distintivo propio.

Energetically New York lo podemos encontrar en formato de 40 ml en las tiendas físicas de Zara por un precio de 15,95 euros, aunque si queremos comprarlo por internet podemos hacerlo en sus formatos superiores de 75 ml (por 22,95 euros) y 1000 ml (30,60 euros).