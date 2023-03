Llega el buen tiempo. Estamos a dos 'telediarios' de la llegada de la primavera. Y el verano ya comienza a mostrar ¡ sus 'zarpazos' de calor! Es, por tanto la hora, de renovar el vestuario para enfrentarnos a la nueva temporada primavera /verano con el mejor estilo.

Con la renovación del armario podemos comenzar a jugar con los total look. Estos conjuntos son, según las ocasiones, un acierto. Encontrar la pieza adecuada para combinarlo con otra es todo un reto para nuestro sentido estético, o nuestro gusto. Este tipo de looks suelen contar con dos piezas que se complementan a la perfección. Y con la nueva temporada, en Zara siempre damos con las mejores opciones. Sus nuevas colecciones como la que estrena la cadena de Amancio Ortega, despierta nuestro sentidos 'arácnido' para encontrar el total look ideal

Las colecciones de primavera irrumpen con fuerza. Sus apuestas son de lo más favorecedoras e innovadoras. Y para muestra un botón, un total look de falda y top que podría venir genial en eventos formales de todo tipo. Máxime cuando se 'estrena' temporadas de bautizos, comuniones y alguna que otra boda.

Top de punto

La parte de arriba del conjunto es un top corto de lo más original. Es de manga tipo sisa y cuenta con un cierre cruzado con lazada en la parte del bajo que consigue un efecto estilizante y afina tu cintura. La peculiaridad de este top es que tiene una capucha combinada a tono. Está disponible en color gris azulado en tallas desde la S hasta la L a un precio de 22,99 euros.

Una prenda novedosa, que logra captar la mirada de los clientes de Zara. Y que puede ayudarnos a resolver el 'drama' de enfrentarnos a un acto inesperado. Sencillo, holgado, discreto a la par que atractivo. Y que para la recién inaugurada temporada de calor, puede ayudarnos a estar elegantes sin tener que sudar 'la gota gorda'.

Falda de punto drapeada

La parte de abajo de este conjunto es muy favorecedora para el que la adquiera. Esta es una falda larga de punto con tejido drapeado en la parte superior de la prenda. Un modelo que realza tu figura con un efecto adelgazante. Un tanto a favor de la prenda y que puede darle mayor encanto para usarla en diversos eventos. Al igual que el top, es gris azulado y está disponible en todas tallas a un precio de 29,95 euros. Y si no corremos podemos perderla porque se está agotando su existencia.

Es el total look ideal puede ser usado para las más elegantes salidas con amigos o eventos importantes. Lo que es casi seguro es que será un conjunto de bastante uso, Con la ventaja de este dos piezas: ambas pueden usarse por separado. Se los puede combinar por separado o usarlos de manera conjunta.

Lo que está claro es que los nuevos modelos de Zara ya están causando sensación. Tanto por su calidad como por su precio. Y que puede convertirnos en la 'estrella' de los actos a los que asistamos.