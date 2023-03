Zara, al igual que muchas otras tiendas de ropa, se encuentra de lleno en plenas semanas de rebajas de enero. Los perfumes son uno de los regalos favoritos para muchas personas en Navidad, pero si no has tenido la suerte de recibir uno durante estas fiestas, hoy te traemos algunas colonias de Zara que imitan a fragancias de grandes diseñadores y con un precio bastante inferior, ya que ninguna de ellas supera los 20 euros.

Hay mucha gente que no puede salir de casa sin antes echarse colonia y es que no hay nada más agradable que oler bien y que la gente de nuestro alrededor lo note. Todo el mundo tiene un perfume de alta gama favorito, pero hay que reconocer que su precio es muy elevado y no siempre podemos gastar tanto dinero en una colonia. Zara tiene en su catálogo muchos perfumes que, con un precio bastante inferior, podría pasar por uno de grandes marcas reconocidas.

Los 10 perfumes de Zara y su inspiración

Existen muchos tipos de perfume, algunos más dulces, otros más frescos y cada persona tiene su fragancia favorita o incluso preferimos combinarla, dependiendo del evento o de la época del año. La cuestión es que en el mercado podemos encontrar infinidad de perfumes y no siempre los más caros son los que mejor experiencia olfativa nos proporcionan. Zara tiene un amplio catálogo de perfumes para mujeres a la venta y se pueden encontrar de manera muy sencilla en todas sus tiendas físicas o a través de su página web.

Hipster Oud

Comenzamos con el perfume Hipster Oud de Zara y que encuentra su inspiración en el de Hanae Mori. Sus notas de ámbar y con corazón floral lo hacen ideal para esta época del año en la que reina el frío. Se trata de un frasco de 80 ml y con un precio de 17,95 euros.

Golden Decade

Este es uno de los más conocidos de Zara y lo es porque está inspirado en todo un clásico, el perfume Libre Intense de Yves Saint Lauren. Se trata de una fragancia con notas avainilladas combinadas con toques cítricos y florales. Su precio es de 17,95 euros el bote de 80 ml.

Red Vanilla

Esta es otra de las fragancias más dulces del catálogo de Zara y recuerda mucho a la fragancia de La vie est belle de Lancôme. El frasco de 100 ml tiene un precio de 12,95 euros.

Sublime Epoque

Una de las fragancias más vendidas en la época primaveral por sus toques florales a jazmín, nardo y flor de azahar. Sublime epoque recuerda a My Way de Giorgio Armani, aunque su precio es de 17,95 euros el frasco de 80 ml.

Cashmere Rose

Toques de mandarina, bayas rojas y azúcar moreno, así es el Cashmere Rose que se encuentra en Zara por un precio de 15,95 euros. Su alma gemela es Flora de Gucci.

Deep Garden

Deep Garden encuentra su inspiración en uno de los perfumes más vendidos de todos los tiempos, como no la Good Girl de Carolina Herrera. Otro perfume dulce ideal para el invierno por un precio de 15,95 euros el bote de 100 ml.

Bright Rose

Una auténtica revolución estas Navidades. El Bright Rose ha brillado con luz propia gracias a su parecido con For Her de Narciso Rodriguez. Notas de rosa, sándalo, melocotón y pachuli destacan en esta fragancia que tiene un precio de 1,99 ml el frasco de 10 ml. Puede que en la actualidad solo lo encuentres en formato pequeño.

Nude Basquet

Se trata de uno de los perfumes más juveniles de Zara con toques a mandarina, melocotón y almizcle. Su alma gemela de alta gama es Miss Dior de Dior, aunque su precio es de 15,95 euros la fragancia de 100 ml.

Violet Blossom

Las notas de Violet de Blossom son las mismas que podemos encontrar en el Alien de Mugler. Se vende en las tiendas de Zara por un precio de 15,95 euros la fragancia de 80 ml.

Red Temptation

Por último tenemos el Red Temptation, otra fragancia ideal para los meses de frío gracias a su toque de madera y ámbar. Encontramos su parecido en Bacarat Rouge de Francis Kurkdjian. La colonia de Zara se encuentra disponible por 19,95 euros.