Los 'looks' más icónicos de la serie 'Sexo en Nueva York'

Hace 25 años, el 6 de junio de 1998, se estrenó en HBO 'Sexo en Nueva York' ('Sex and the city', por su título original), la adaptación del libro escrito por Candance Bushnell, que puso en el mapa la cadena de 'streaming' y que revolucionó la forma en que la tele entronizaba el mundo de la moda. Durante seis temporadas, 94 episodios, hasta su conclusión, el 22 de febrero de 2004 [en 2021 llegó su 'reboot', 'And just like that...', cuya segunda temporada se estrenará el 22 de junio], su personaje principal, Carrie Bradshaw, interpretado por Sarah Jessica Parker, compartía confidencias sobre romances, sexualidad, promiscuidad y feminidad con sus compañeras, Charlotte York (Kristin Davis), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Samanta Jones (Kim Cattrall).

"Mujeres aprendiendo a divertirse consigo mismas. Tanto con sus decisiones como con la ropa que llevaban", recordó Patricia Field, responsable del vestuario de la ficción, en una entrevista de 2011. Sus armarios rivalizaban con el de la propia Anna Wintour, en especial el del personaje de la columnista y 'trendsetter' Bradshaw, cuyos míticos 'looks' la convirtieron en uno de los iconos de la televisión y en todo un referente para el mundo de la moda. Décadas después aún siguen pareciéndonos rematadamente 'cool'.

1. El Dior papel de periódico

Carrie escribe su columna semanal sobre tendencias, 'Sex and the City', en el periódico ficticio 'The New York Star'. Qué mejor autohomenaje a la cazadora de tendencias famosa por su inigualable estilo (le encanta conjuntar piezas de segunda mano con otras de alta costura) y sus zapatos (desde Manolo Blahnik a Louboutin, Jimmy Choo o Dolce & Gabbana) que enfundarse en un vestido de Dior diseñado por John Galliano, en 2000. El gibraltareño dijo que se había inspirado en unos 'homeless' que se encontró a altas horas de la madrugada tras salir de fiesta por las calles de París.

2. El Versace de baile (parte 1 y 2)

Cuentan que este modelo de tul gris de Atelier Versace fue el diseño más caro jamás usado en la serie (80.000 dólares de 2004). La protagonista se quedaba dormida con él en la habitación de un hotel en París. Décadas después, el mítico diseño volvió a usarse para el 'revival' 'And Just Like That...'. Esta vez, lo lleva puesto mientras se toma un refrigerio sola junto a una ventana.

3. Minifalda con sorpresa

En la temporada 4, episodio 9, Carrie jugó con sus fans. Cuando parecía que llevaba un 'look' de lo más normal, se giró, y mostró que su mini verde escondía por detrás un pequeño polisón. Un guiño de la diseñadora de la prenda, Vivienne Westwood, a la moda femenina del siglo XIX, pero con su toque especial y cañero.

4. Las faldas de tul, un básico

Si hay una pieza clave en el envidiado armario de Carrie Bradshaw, en las seis temporadas de la serie inicial, en las dos películas homónimas que le siguieron (2008 y 2010), y en el 'reboot' posterior, son las faldas de tul. Desde la primera escena de la serie, la protagonista se convirtió en un referente de estilo con esa mítica falda tutú, que las pasarelas llevan más de dos décadas replicando y volviendo a poner de moda.

5. Novia Vivienne Westwood

Sarah Jessica Parker usó el vestido para la boda de Carrie Bradshaw en la película 'Sex and the City' de 2008, y mucho después, en la primera temporada 'And Just Like That'. El diseño, llamado 'Cloud', pertenecía a la colección 'Wake Up, Cave Girl', de Vivienne Westwood Gold Label otoño/invierno 2007-2008. La inspiración de la prenda fue el mismísimo vestido de boda de la princesa Diana, con un corsé y una falda voluptuosa con varias capas y en color en crema.

6. A lo Whitney Houston

¿Quién no recuerda a Carrie paseando por la Gran Manzana con un vestido blanco fruncido con una maxiflor de hibiscus dorada en el hombro? Uno de los 'looks' más recordados de 'Sexo en Nueva York' no se creó para la serie, sino que lo había llevado en un concierto en 1987 la estrella de la música, Whitney Houston. El original, un diseño de la firma Eugene Alexander, era largo y tenía prendidas dos flores, en lugar de una.

7. El 'crop top' y la riñonera

¿A cuántos asistentes de los festivales de música que se van a celebrar esta primavera-verano no veremos con un 'crop top' y una riñonera? La moda dosmilera viene de lejos y los 'millennials' la han recuperado con fuerza. En su día, Bradshaw presumía de vientre plano y estilazo con este conjunto de suéter corto y falda midi a rayas de la colección primavera-verano 2001 de Prada, que remataba con una riñonera de la firma Gucci.

8. El mini-Halston blanco

En moda se utiliza el acrónimo LWD para nombrar un básico que siempre triunfa, sobre todo en verano. El 'little white dress' (el vestido blanco corto) es un 'must' de todo armario cápsula que se precie. El que usó Parker en la segunda película de 'Sex and the City' es uno de los más recordados, un modelo de Halston Heritage, la segunda línea de la emblemática firma norteamericana sinónimo del estilo de los 'vips' de Studio 54. No olvidemos que la actriz fue directora creativa de la marca de 2009 a 2011. Si el vestido sobrepasaba los 500 dólares, el bolso, de Chanel, rondaba los 3.300.

9. Modelo floral de museo

En el último episodio de la tercera temporada, Carrie está radiante con este modelo vaporoso del diseñador Richard Tyler, nacido en Melbourne. Pertenecía a su colección 'Resort 2001', que se inspiraba en la flora de las islas del Caribe. En su día se vendió en grandes almacenes de lujo de Nueva York, como Barney's, por 3.200 dólares. Se usaron dos iguales, pues era una escena en que la protagonista caía al lago de Central Park. Uno se subastó con fines benéficos en 2001, por 2,5 millones, y el otro, se lo quedó en su colección personal Parker, hasta que en 2003 lo donó al Museo Victoria de Melbourne, en honor al modisto.

10. Quintaesencia Y2K

En moda, el movimiento Y2K, que significa Year 2000 (año 2000), ha resurgido con fuerza en esta década gracias a 'influencers' y 'fashion victims' inspiradas en los 'looks' rompedores de esa época, como este modelo elegido por Carrie Bradshaw para una cita nocturna con Mr. Big. Se trata de un Paco Rabanne que ella tunea a la perfección con unos 'shorts' en el mismo tono y el detalle erótico-chic de un sostén negro a la vista. Es la quintaesencia del estilo Carrie.