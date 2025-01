Este es el peinado perfecto para los días de lluvia o para cuando tienes los pelos rebeldes

El invierno ha llegado con temperaturas más bajas y, como no podía ser de otra manera, con la lluvia. Esta combinación puede ser un reto para nuestra piel, que necesita cuidados extra, pero también para nuestro cabello, que se enfrenta al temido encrespamiento. Si alguna vez has salido de casa con un peinado perfecto y has llegado a tu destino despeinada o te has levantado con los pelos rebeldes, este artículo te interesa. Te presentamos un peinado fácil y eficaz para combatir el encrespamiento, la trenza de raíz, un estilo que podrás lucir tanto en tu día a día como en ocasiones especiales. Te explicamos el paso a paso para que puedas hacerte la trenza perfecta en casa.

La trenza: una solución de moda y eficaz

Entre las diversas tendencias que surgen cada temporada, ha destacado un peinado sencillo, versátil y muy eficaz para evitar el encrespamiento: la trenza de raíz. Esta trenza, popularizada por muchas estilistas en redes sociales, se ha convertido en el peinado estrella para aquellas personas que buscan un estilo elegante y práctico.

La trenza de raíz, a diferencia de las trenzas tradicionales, se realiza desde la raíz del cabello, incorporando poco a poco los mechones más largos, lo que proporciona una mayor sujeción y evita que el pelo se encrespe o se desordene.

Cómo hacer la trenza de raíz

Prepara el cabello. Desenreda bien el cabello y aplica algún producto fijador para facilitar el peinado. Divide el cabello. Si quieres, utiliza un peine de púas finas para marcar las secciones, si no lo tienes, puedes usar los dedos. Selecciona un tercio del pelo de la parte superior de la cabeza, como si fueras a hacer un semirrecogido. Comienza a trenzar. Empieza a trenzar la parte superior del cabello, incorporando mechones por debajo. Añade mechones. Ve añadiendo nuevos mechones a la trenza principal, incorporándolos por debajo. Trenza normal. Cuando ya no tengas pelo que añadir, es decir, a partir de la nuca, continúa haciendo una trenza normal.

Un peinado con trenza. / LP

Este peinado es muy fácil de realizar y no requiere de gran habilidad o experiencia. Incluso si tienes el pelo a capas y con flequillo, podrás lograr un peinado perfecto para cualquier ocasión.

Las trenzas son una opción perfecta para conseguir un look original y fácil en menos de cinco minutos. Además, nunca pasan de moda y se puede conseguir tanto un ‘look’ romántico y bohemio.