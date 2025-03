¿Quién es Beka Gvishiani, el hombre que está detrás de la última colaboración de Zara?

Ya se ha convertido en toda una tradición que no puede faltar. Cada año, la compañía Pantone determina el verdadero color triunfador, aquel en tendencia que teñirá nuestro universo todo lo posible durante los próximos 12 meses: desde la ropa hasta el mobiliario. Tras todo un 2024 obsesionados con el tono Peach Fuzz, un melocotón suave y aire vintage, consecuencia de la unión del rosa y el naranja, el moca resultó ser el elegido para este año que acabamos de estrenar.

No hubo queja ninguna sobre este color que evoca al cacao, el chocolate o el café, ni hechos que revalidaran la elección, al menos hasta ahora. Pero lo cierto es que la nueva colaboración de Zara con la cuenta de Instagram Style Not Com puede dar un giro inesperado a los acontecimientos.

El perfil, que ya supera los 460 mil seguidores en la red social Instagram, se ha convertido en uno de los puntos de referencia clave para los aventajados de la moda para informarse y entender todo lo que pasa o deja de pasar en esta industria que tanto les apasiona. Y lo hace de una forma directa y concisa: a través de imágenes con el fondo azul eléctrico y mensajes escuetos en un blanco impoluto. Para qué más, cuando un "Sarah Jessica Parker asistiendo al desfile de Fendi ahora mismo" o "Luke y Lucie Meie, fuera de Jil Sander" lo dice todo en muy pocas palabras.

Pues bien, ahora sus mensajes cargados de novedades sobre la industria de la moda dan forma a las prendas, teñidas obviamente en un azul eléctrico del que parece haberse apropiado el perfil de Instagram, de la nueva colaboración de Zara con Style Not Com que ha llegado a la tienda online este mismo lunes 3 de marzo en España tras pasar por comercios físicos en capitales de la moda como Nueva York, Londres, Milán y París o ciudades como A Coruña.

Sudadera / Zara

Frases como "esto es una sudadera sin ninguna idea", "La it-bolsa de la temporada", "¿Quieres hablar de moda?" o "la alta costura es mi deporte" se pueden leer en algunas de las prendas - camisetas y sudaderas- con diseño minimalista, accesorios o elementos de decoración, como velas o libros, que acaban de llegar a la firma española fundada por Amancio Ortega por un precio que no supera los 40 euros.

¿Quién es Beka Gvishian?

Y cuando los factores clave de esta nueva colaboración del buque insignia de Inditex ya se han puesto sobre la mesa, siempre pueden surgir nuevas incógnitas, como quién está detrás de Style Not Com. Su nombre es Beka Gvishiani, un hombre de origen georgiano que en cuestión de un año se ha convertido en el fundador de la cuenta de Instragram más influyente de la moda.

Quién le iba a decir al Gvishiani adolescente que vivía en la ciudad de Tiflis, fascinado por los desfiles de moda y acudía de forma regular a su kiosco de confianza para atesorar periódicos y revistas de famosos, que se iba a convertir a sus 35 años en una voz autorizada en el sector, codeándose incluso con los diseñadores, editores y modelos más influyentes.

Y todo ello gracias a un espacio en las redes sociales donde, en vez de compartir imágenes de los shows, como el resto de influencers, colecciona fotos de textos en blanco y un azul eléctrico, inspirado por la legendaria tienda parisina Colette, su destino principal cuando visitaba París.

Las colaboraciones, ¿la nueva estrategia de Zara?

Puede que esta nueva alianza haya pillado por sorpresa a muchos compradores de la marca, pero lo cierto es que Zara parece haber trazado una nueva estrategia donde hay un hueco muy relevante para los nombres más potentes de la industria. Lo prueban sus recientes colaboraciones junto a Stefano Pilati, el exdirector creativo de Saint Laurent, la modelo Kate Moss o la marca húngara Nanushka. ¿Cuál será la siguiente?