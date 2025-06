La marca canaria que eleva a otro nivel la cultura isleña con prendas de ropa exclusivas cumple cinco años

Cinco años le ha bastado a Francisco Casillas para alzarse con el título a mejor colección emergente en la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida con Chacho Svnrs. “Nace del puro aburrimiento y en el patio de la casa de mis padres en Maspalomas justo después de que me despidieran de mi anterior trabajo como publicista”, confiesa.

El joven, que nos atiende en exclusiva en su nuevo centro entre San Telmo y Triana, se muestra satisfecho de lo conseguido e ilusionado por lo que está por venir. Es tal la buena acogida que, incluso, no descarta seguir afianzando su proyecto con la apertura de nuevas tiendas, acuerdos y la creación de nuevas colecciones.

“Es un proyecto social, destinado a ayudar a los negocios que estaban perdiendo por el nulo turismo que había en nuestras islas. Luego limpiamos playas por el compromiso que tenemos con el archipiélago y finalmente, como tenía tirón, me propuse que Canarias siguiera más viva que nunca. Modernizándola y haciendo llegar su léxico, costumbres y gastronomía a más gente”.

Si hay algo que le hace característico es eso, que no se deja llevar por el prejuicio que caracteriza al merchandasing de cualquier ciudad que se compra en cualquier viaje para cumplir con familiares y amigos: “coger esa estética de souvenir, que te lleve a un recuerdo o a un lugar, en este caso algún sitio de Canarias, y llevarlo a otro nivel. Esto no se guarda en un cajón, sino que se presume de ello”, dice de sus propias creaciones inspiradas en conceptos típicos isleños, tal y como puedes ver en el vídeo que abre esta noticia.

“He tenido que aprender a hacer completamente de todo y si algún día, esperemos que no, tuviera que cerrar la marca, me quedo con todo lo que he aprendido en el terreno profesional y también en lo personal. Me he comido todo lo que se me ha puesto por delante. Es verdad que los ataques de ansiedad son constantes, muchas horas sin dormir, y también es cierto que muchas veces vivo el síndrome del impostor y me pregunto si todo tiene sentido”, dice con total sinceridad sobre el proceso creativo y la labor de autónomo en el sector de la moda en Canarias.

“Hay que hacer sentir a la gente el amor que uno siente por su propio proyecto”

En 2023 confió en querer expandir la marca y hacer prendas de cortes y colores propios. Justo en esa aventura que narra el propio Francisco resultó estafado. “Fue un momento inestable y tuve que comunicarlo para que mi comunidad supiera lo que estaba pasando”.

Lo padeció justo en el mejor momento profesional, cuando todo el mundo confiaba y apostaba por él, y en la actualidad lamentablemente continúa sufriendo sus consecuencias: “Se hizo viral y muchos medios de comunicación se hicieron eco de la historia. Un año después llegué a la conclusión de que si este proyecto tenía que llegar a su fin que fuera por mí y no por el mal hacer de terceros. Hoy en día sigo pagando un préstamo que tuve que pedir al banco para hacer frente a esa estafa, por lo que me recuerda todos los meses lo que viví”.

Chacho Svnrs cumple un lustro mirando al futuro y sin perder el foco en la tierra que le vio nacer.