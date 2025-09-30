¿Nueva tendencia?
Rosalía sorprende con las axilas teñidas de blanco en la Semana de la Moda de París
La diva catalana ha acudido al desfile de Julie Kegels con un 'look' rompedor y reivindicando el vello corporal
Laura Estirado
Puede que estemos ante el nacimiento de una nueva tendencia. Y puede que Rosalía vuelva a ser la precursora. Ya lo fue con el 'boom' de las uñas XXL y las cejas decoloradas. Ahora, se ha plantado en la Semana de la Moda de París, con un 'look' rompedor y reivincidicando el vello corporal, el de sus axilas. Si bien esto no es la primera famosa que lo luce -recordemos los casos de Julia Roberts, Miley Cyrus, Lady Gaga, Beyoncé o Madonna-, en su caso es que se ha teñido los pelos de color blanco, para conjuntarlo con su 'outfit', un precioso esmoquin deconstruido en blanco y negro.
Sonriendo y saludando a sus muchos fans, la diva de Sant Esteve Sesrovires, que es embajadora de marcas como Dior, Calvin Klein o New Balance, y que acaba de celebrar su 33º cumpleaños, ha llegado al desfile de la diseñadora belga Julie Kegels con un dos piezas que simulaba un esmoquin hecho jirones. Pero lo que más ha llamado la atención ha sido el vello bajo sus brazos: totalmente decolorados.
En la nueva era musical de la artista la combinación ganadora parece que va a ser el blanco y negro. También los guiños religiosos, pues el conjunto lo ha completado con una manicura llamativa rematada con un colgante de crucifijo.
