La alfombra roja de Los40 Music Awards Santander 2025 en Valencia: los mejores 'looks, de Rosalía a Aitana, Emilia y Chiara Ferragni

Aunque Halloween ya pasó hace más de una semana, el flamante Roig Arena de Valencia se ha puesto de tiros largos muy góticos para vivir la 20ª edición de los Los40 Music Awards Santander, que este año tenían un marcado carácter solidario, con el lema 'La música nos hace viajar dónde más nos necesitan', en apoyo a las víctimas de la DANA de 2024. Además, había una sorpresa muy especial. Al habitual megacartel de actuaciones estelares de la gran cita de la música española, esta vez 'La Perla' ha sido que el mismo día en que salía a la venta el cuarto disco de Rosalía, 'Lux', la propia diva catalana se ha trasladado a la capital del Turia para presentarlo en directo. Bueno, una canción, 'Reliquia, que ha sido la primera actuación de una gala de cuatro horas, hasta la medianoche, entre premios y buena música.

La alfombra roja empezó justo después de la sobremesa. Pasaban con cuentagotas los primeros invitados y presentadores. Hasta el propio Joan Roig, el amo de Mercadona, se asomó a ver cómo transcurría el gran evento en su nuevo templo en Valencia.

Entonces fue cuando 'santa' Rosalía llegó y volvió a dar un giro inesperado de guion que nadie esperaba. En lugar de vestido blanco y velo, la de Sant Esteve Sesrovires impuso el 'dress code' de la noche con un 'look' rompedor negro de Balenciaga con 'top' de plumas, falda de cinturón y tiro bajo abullonada y el pelo recogido en una trenza. Ante las cámaras, nos contó también en catalán lo "feliz" que estaba por estar en Valencia, y confesó que no esperaba "la gran acogida que ha tenido el disco en España".

Por cierto, Violeta Mangriñán, una de las creadoras de contenido más populares del país, también ha optado por un 'top' emplumado negro, de Claro Couture, en su caso.

Estética gótica y grunge

No fue la única artista que eligió el número, de hecho, la mayoría optaron por esa opción. Por ejemplo, otra de las mejor vestidas de la noche, Aitana. La de 'Superestrella' monopolizó todos los 'flashes' y, al contrario que Rosalía, no tuvo miedo de contestar preguntas y hacerse fotos. Para la ocasión escogió un 'outfit' gótico y grunge, que bien podría haber salido de la serie 'Miércoles'. Con megaplataformas de Lodi, lució un corsé de encaje solo de cintura para abajo, con un bolero de teladearaña en la parte superior.

Una de las pocas que se ha decantado por un color diferente ha sido la cantante argentina Emilia, deslumbrante con un 'naked dress' con silueta de sirena cuajado de cristales y pedrería. Ha sido de las pocas que ha completado su estilismo con guantes largos a juego. También ha lucido diferente la 'influencer' Lola Lolita, que ha elegido un satén de seda de color marrón chocolate, de inspiración griega.

La 'influencer' y empresaria italiana Chiara Ferragni, últimamente abonada a las galas españolas, lejos de los pleitos judiciales que la persiguen en su tierra, ha lucido un 'look' negro 'Old Hollywood' de De Nensi Dojaka. Destacaba su escote de vértigo y cut-out bajo el pecho. También ha optado por lolos guanteslos suyos transparentes.

También de negro y con un diseño clásico, la 'influencer' Marta Díaz ha conquistado la alfombra. Su vestido destacaba por el cuello halter y por un maxi cinturón joya on piedras platedas.

Cabe aplaudir el glamuroso diseño con el que se ha presentado Carla Sofía Gascón a la fiesta. Dramática al más no poder, estaba compuesto por una camisa de escote casi ininfinito unos pantalones palazzo de tul con intrincados bordados florales en terciopelo. Se ha tocado con plumas y unos originales adornos dorados que le pespunteaban el rostro.