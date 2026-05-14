Zara le gana la carrera a Nike y se convierte en la marca de moda más valiosa del mundo

La enseña fundada por Amancio Ortegaalcanza un valor de marca superior a los 44.000 millones de dólares, unos 37.500 millones de euros, y se sitúa en el puesto 66º de la clasificación global, en la lista anual que elabora Kantar. El salto confirma el peso internacional de Zara, que ha logrado convertir su modelo de rapidez, diseño accesible y presencia global en una de las fórmulas más reconocibles del consumo contemporáneo.

El dato tiene una lectura especialmente simbólica: Nike había liderado tradicionalmente el terreno de la moda y el deporte en este tipo de clasificaciones. En 2026, sin embargo, la medalla de oro del armario global la viste Zara.

Mejor experiencia de compra

La nueva edición de este análisis 'top-100' mundial por marcas de Kantar atribuye parte de este avance a la capacidad de la marca para ganar relevancia mediante experiencias de compra personalizadas impulsadas por inteligencia artificial. La consultora destaca que las marcas que más crecen son aquellas capaces de interpretar mejor las señales del consumidor y transformarlas con rapidez en decisiones reales de negocio.

En el caso de Zara, esa lectura conecta con uno de los rasgos históricos de la compañía: detectar tendencias, llevarlas a tienda en poco tiempo y adaptarse al comportamiento de sus clientes. La diferencia es que ahora ese músculo comercial se juega también en el entorno digital, en la aplicación, en la tienda conectada y en la personalización de la experiencia de compra.

Líder también en España

El hito llega, además, en un momento relevante para la marca. Zara sigue siendo la marca española más valiosa en el ranking nacional de Kantar BrandZ, posición que mantiene desde la primera edición del informe español, en 2017. En esa clasificación, su valor alcanza los 38.029 millones de dólares, tras crecer un 12% en el último año.

El conjunto de las 30 marcas españolas más valiosas también vive un buen momento. Según Kantar, han crecido un 27% en el último año y alcanzan un valor conjunto de 147.000 millones de dólares, con Zara, BBVA y Santander al frente. Kantar sitúa así a las marcas españolas entre las de mayor crecimiento en Europa.

Google recupera el trono

La clasificación global de 2026 no solo deja titulares en la moda. El gran movimiento del año está en la tecnología: Google vuelve al número uno mundial por primera vez desde 2018. La compañía crece un 57% y alcanza un valor de marca de 1,48 billones de dólares, poniendo fin a cuatro años consecutivos de liderazgo de Apple.

Según Kantar, el ascenso de Google se apoya en la integración de Gemini en sus productos, las nuevas funciones de agente en el buscador y la inversión continuada en centros de datos. El nuevo escenario confirma que la IA se ha convertido en el principal motor de valor para las grandes marcas globales.

Google encabeza una lista en la que ya hay cuatro marcas por encima del billón de dólares: Google, Apple, Microsoft y Amazon. El valor conjunto de las 100 marcas más valiosas del mundo alcanza los 13,1 billones de dólares, un 22% más que el año anterior.

El poder de la IA

La irrupción de la inteligencia artificial queda reflejada en otros nombres del 'ranking'. ChatGPT registra el mayor aumento anual de valor de marca, con una subida del 285%, mientras que Claude debuta en el Top 100 global en el puesto 27.

La lista incorpora también nuevas entradas reconocibles para el gran público, como Uniqlo, Hilton, Stripe, Chipotle, Booking.com y DoorDash, mientras que Adidas figura entre las marcas que regresan al Top 100.

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Irrupción de Asia

El informe subraya otro cambio de fondo: el avance de Asia. Ya hay 23 marcas de esa región dentro de la clasificación global, con subidas destacadas de compañías como Alibaba, ICBC, Xiaomi, Tencent, Ping An y el Banco Agrícola de China. Tencent, además, regresa al Top 10 por primera vez desde 2023.