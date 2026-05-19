El furor por el calzado barefoot llega a las alpargatas del verano

El calzado barefoot, ese que imita la sensación de andar descalzo y respeta al máximo la anatomía del pie, ha dejado de ser una rareza de corredores minimalistas para convertirse en una de las conversaciones más curiosas de la moda. Lo que empezó asociado a la biomecánica, al gimnasio o a las zapatillas de dedos ha encontrado ahora su lugar en el armario urbano. Y su última conquista tiene sabor mediterráneo: la alpargata.

El furor tiene varias explicaciones. Para empezar, el triunfo de la comodidad. Después de años de 'sneakers' gigantes, plataformas y suelas exageradas, la moda mira hacia zapatos más bajos, ligeros y cercanos al suelo. Además, el barefoot ya no habla solo en clave técnica: se presenta como una opción estética capaz de convivir con vestidos, pantalones fluidos o uniformes de verano.

Horma amplia para que los dedos tengan espacio, suela plana zero drop y estructura flexible. / TONI PONS / OHNE PROJECT

Descubrimiento del pie

Gusta también por motivos culturales: la moda está mirando al pie de otra manera. Las bailarinas de red, las Tabis, las sandalias mínimas y los zapatos de dedos han convertido una parte tradicionalmente escondida del cuerpo en protagonista. Lo que antes parecía raro ahora puede resultar sofisticado. La afición por este nuevo calzado tiene que ver con el viejo mecanismo de las 'ugly shoes': primero desconciertan, después se vuelven objeto de deseo. Pasó con las Crocs, con las Birkenstock y con las Tabis. El barefoot entra en esa misma genealogía de zapatos que parecen feos hasta que la moda decide que son interesantes.

También ayuda que el barefoot tenga un relato de bienestar muy vendible. Promete pisada natural, más espacio para los dedos, suelas flexibles y menos rigidez. No conviene confundir tendencia con prescripción médica, pero el lenguaje de la salud, el movimiento libre y el contacto con el suelo encaja perfectamente con el clima actual del 'wellness'. A eso se suma otra clave: el lujo y las marcas de nicho necesitan nuevas siluetas. Cuando el mercado está saturado de zapatillas convencionales, un zapato que parece casi un anti-zapato resulta refrescante. Y, por último, el barefoot es fotogénico porque genera reacción. En redes sociales, un zapato extraño vale más que uno simplemente bonito.

El '026 JUTE' es un diseño tipo náutico en suede vegano con cordones, disponible en color menta y en tono arena. / TONI PONS / OHNE PROJECT

Artesanía con 'look' urbano

En ese contexto acaba de aterrizar esta primavera la colaboración entre Toni Pons y Ohne Project, que presentan las primeras alpargatas barefoot del mercado. La cápsula une dos universos que encajan mejor de lo que parece: la tradición de la alpargata artesanal y la reinterpretación urbana del barefoot.

La colección se compone de dos modelos unisex. El '026 JUTE' es un diseño tipo náutico en suede vegano con cordones, disponible en color menta y en tono arena. El '080 JUTE' propone una lectura más casual, tipo zapatilla, confeccionada en algodón, con cordones y en cuatro colores de espíritu veraniego. Ambos incorporan los códigos esenciales del calzado barefoot: horma amplia para que los dedos tengan espacio, suela plana zero drop y estructura flexible para que el pie se mueva con mayor libertad.

"La decisión de crear estos dos modelos barefoot nace de la convicción de que la tradición puede enriquecerse cuando se encuentra con nuevos enfoques. Queríamos demostrar que una alpargata de yute también puede ser compatible con los principios barefoot, manteniendo el diseño, el confort y la identidad mediterránea que nos caracteriza", explica Jordi Pons, CEO y nieto del fundador de la firma Toni Pons.

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La jugada es inteligente porque la alpargata, en realidad, siempre tuvo algo de barefoot antes de que existiera la etiqueta. Es ligera, estacional, sencilla y ligada a una forma de caminar menos encorsetada. Toni Pons y Ohne Project no fuerzan el icono mediterráneo: lo actualizan con el vocabulario de la moda actual. Además, los diseños están cosidos a mano en España mediante procesos artesanales, un detalle que refuerza el valor de una cápsula que no necesita gritar para resultar relevante.