Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedri, Ferrán y las chocolatinas canariasEstadio de Gran Canaria Mundial 2030Muerte niña Las Palmas de Gran CanariaPerra ChenoaBono único guaguas CanariasUD Las PalmasTasa de basura LPGC
instagramlinkedin

Revistas

Woman agosto llega con los bolsos del verano diseñados junto a Rocío Osorno

Hazte con el bolso del verano diseñado por Rocío Osorno en exclusiva para WOMAN. Con cinco estampados diferentes, a juego con el neceser del mes pasado, y pensados para completar cualquier look veraniego. ¡Solo con el número de agosto!

Woman agosto llega con los bolsos del verano diseñados junto a Rocío Osorno.

Woman agosto llega con los bolsos del verano diseñados junto a Rocío Osorno.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Si el mes pasado el neceser del verano diseñado por Rocío Osorno se convirtió en uno de los accesorios estrella de la temporada, en este número de agosto la colección crece con los nuevos bolsos del verano a juego creados por la diseñadora y creadora de contenido en exclusiva para WOMAN. Un complemento pensado para acompañarte en todos esos planes de verano.

Disponibles en cinco diseños estampados, estos bolsos súper veraniegos tienen todo lo necesario para convertirse en un imprescindible estival: son prácticos, versátiles y aportan ese toque de estilo que transforma cualquier look. Perfectos para el día a día, para una escapada, unas vacaciones o una larga jornada de sol y mar; pensados para llevar contigo todo lo que necesitas sin renunciar a la moda.

Cómodos, favorecedores y con los estampados de moda: lunares, rayas y cuadros vichy, los bolsos de verano de Woman son uno de accesorios que apetece llevar una y otra vez y que puedes conseguir en quiosco con el número de agosto de Woman y completar la colección del verano.

WOMAN AGOSTO, EL NÚMERO PERFECTO PARA DISFRUTAR DEL VERANO

Este nuevo número llega cargado de inspiración para exprimir al máximo la temporada. Entre sus páginas encontrarás los mejores planes de ocio para evadirte y divertirte, así como todas las ideas necesarias para preparar la maleta perfecta y acertar con tus looks y tu neceser, sea donde sea el destino: Atenas, Tokio, Colombia o Ibiza.

Precisamente, nos trasladamos a la isla blanca y ponemos el enfoque en su moda; su espíritu artesanal y mediterráneo protagonizan la portada de este número, marcado por el espíritu libre, luminoso y sofisticado del verano. Y no es el único destino español que visitamos este mes: la segunda edición de los Premios Woman Andalucía nos traslada hasta Málaga, donde vivimos una noche única que recordamos con emoción en estas páginas.

Noticias relacionadas

Moda, viajes, ocio e inspiración en un número pensado para acompañarte durante el verano y disfrutar de cada plan con estilo. ¡Ya disponible en tu quiosco!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan muerta a una niña de 14 años en La Laja tras rescatar con vida a otro menor en el mar
  2. Una mujer de Canarias cree haber reconocido a su perra en la que convive con Chenoa y pide una prueba de ADN: «Yo conozco a mi Lola»
  3. Javier Cascón (28 años), el propietario que ha convertido sus pisos en una oportunidad para personas sin hogar: alquileres de 139 euros al mes
  4. Esclarecido el violento asalto a la joyería de Las Terrazas en Telde: cuatro detenidos y botín de más de 120.000 euros
  5. Vecindario cambia su futuro: el suelo donde iban 75 viviendas acogerá una gran superficie comercial
  6. La Aemet avisa de calima, calor y viento fuerte en Canarias para hoy martes: estas serán las zonas más afectadas
  7. El Cabildo de Gran Canaria descarta ya el negociado y abre la vía a buscar dinero de más instituciones para la reforma del estadio de Gran Canaria
  8. El BOE lo hace oficial: los propietarios de viviendas en Canarias tendrán que cumplir estos nuevos requisitos desde el 23 de julio

Woman agosto llega con los bolsos del verano diseñados junto a Rocío Osorno

Woman agosto llega con los bolsos del verano diseñados junto a Rocío Osorno

Encuentran muerto cerca de París a un supuesto captador de víctimas sexuales de Epstein

Encuentran muerto cerca de París a un supuesto captador de víctimas sexuales de Epstein

La DGT lo confirma: este cambio en los semáforos afectará a conductores y peatones canarios a partir del 1 de octubre de 2026

La DGT lo confirma: este cambio en los semáforos afectará a conductores y peatones canarios a partir del 1 de octubre de 2026

Feijoo hace balance del curso político antes del parón veraniego y en el aniversario del 23-J

Feijoo hace balance del curso político antes del parón veraniego y en el aniversario del 23-J

"Vamos a darles un voto de confianza": Desconvocada la huelga de limpieza en Las Palmas de Gran Canaria

"Vamos a darles un voto de confianza": Desconvocada la huelga de limpieza en Las Palmas de Gran Canaria

Cuatro veces por encima del límite: la playa de El Confital vuelve a suspender el examen sanitario de contaminación fecal

Cuatro veces por encima del límite: la playa de El Confital vuelve a suspender el examen sanitario de contaminación fecal

Muere Raimundo Mendoza Díaz, vecino de Piso Firme que dio nombre a una calle de Gáldar

Muere Raimundo Mendoza Díaz, vecino de Piso Firme que dio nombre a una calle de Gáldar

Coalición Canaria exige responsabilidades por la tasa de basura

Tracking Pixel Contents