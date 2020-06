"Muchas parejas han encontrado en el confinamiento la solución a sus problemas sexuales"

Pablo Juárez del Dago, Especialista en urología y en Medicina Sexual por la sociedad científica European Society for Sexual Medicine, dirige el Gabinete de Urología y Andrología de Las Palmas de Gran Canaria, centro pionero en las islas con 30 años de experiencia, que ofrece además un tratamiento contra la eyaculación precoz totalmente innovador. El doctor Juárez del Dago forma parte además del equipo de robótica en el Instituto de Cirugía Urológica Avanzada.

¿Cómo afecta una situación como el confinamiento a las relaciones sexuales de una pareja?

Esta situación de confinamiento nos ha afectado a todos y a todos los niveles, en la esfera sexual por supuesto. La ansiedad, el estrés, no saber cómo va a ser la realidad... ha supuesto principalmente problemas de eyaculación precoz, falta de deseo sexual y conflictos entre la pareja que se extrapolan al ámbito sexual. Pero a la vez el confinamiento nos ha obligado a los profesionales a buscar soluciones a nuestros pacientes a través de la telemedicina. Las teleconsultas han registrado un tirón muy grande. Los problemas sexuales siempre se tratan con mucho pudor, nos hacen sentirnos incómodos. Ahora, ante la imposibilidad de las consultas presenciales durante mucho tiempo, hemos tenido que echar mano de las nuevas tecnologías. Han sido alternativas a una situación diferente y que ahora van a formar parte de esa nueva realidad de la que todo el mundo habla.

¿Qué tipo de consultas han llegado hasta ustedes durante el confinamiento?

A nivel sexual, el componente de ansiedad y estrés ha perjudicado mucho a las parejas, originando tanto disfunción eréctil como eyaculación precoz. También es cierto que muchas personas, al contar con más tiempo a solas con su pareja, han decidido tratar problemas con los que ya convivían desde hacía tiempo, como la inhibición sexual. Por vergüenza lo habían ido dejando pasar y al verse más tiempo en su domicilio con su pareja han decidido afrontarlo. Eso también ha hecho aumentar las consultas.

Pasar más tiempo juntos habrá sido positivo en muchos casos, poder dedicarse más tiempo, poder experimentar...

Ha sido un pequeño porcentaje, pero se ha dado el caso de parejas que ya se trataban con anterioridad y que al contar ahora con ese espacio para ellos han podido mejorar y avanzar mucho más.

Ha llegado a ser tema de debate si debíamos o no mantener relaciones sexuales, por la posibilidad de que nuestra pareja fuera asintomática y nos pudiera contagiar.

Hay muy pocos estudios acerca de si el virus se transmite o no por vía sexual por una serie de razones. Es un virus muy contagiante en el ambiente, por lo que no hace falta un contacto más íntimo para que alguien nos contagie. Si tocamos el brazo de una persona con gonorrea o sida no nos pasa nada, pero con el covid-19 no es así. De hecho, las recomendaciones cuando hay un infectado en la casa son las de mantenerlo aislado por completo. Tuvimos consultas al respecto, pero la respuesta era obvia: si te obligan a estar en una habitación diferente, cuanto menos abrazarlo.

Hablemos del caso de parejas que no convivan en la misma casa o incluso en la misma provincia. ¿Qué repercusiones tiene esta situación?

La realidad cambió, pero nos ha sorprendido gratamente que, a través de la tecnología, muchas parejas han sabido beneficiarse. A veces las parejas necesitan tiempo y espacio, otras supieron valorar aún más lo que tenían y otras incluso se supieron reinventar con encuentros sexuales on line. A veces bromeamos con la idea de que el confinamiento va a coincidir con un baby boom o con una oleada de divorcios...Es cierto que estar encerrado ha perjudicado a muchos, pero los que se encontraban distanciados se han llegado a unir más. No era una separación decidida, por un trabajo o estudios, estaba impuesto, y juntos han encontrado una solución.

O sea que al final les ha aportado más beneficios que perjuicios.

Por un lado, esto puede servir para que las parejas se reconfiguren, que cada una gane su espacio y no necesiten estar todo el tiempo juntos a partir de ahora. Otras han descubierto que era divertido quedar para hacer deporte juntos, otros han descubierto los juegos sexuales a través de videoconferencias o llamadas y esto ha aportado algo nuevo a sus relaciones sexuales, quizás una pasión que se había perdido, una diversión, una novedad que rompe con la rutina...

A su consulta no sólo habrán llegado pareja, ¿cómo han vivido la situación los hombres sin relación estable?

También hemos tratado esos casos, hombres que se han visto obligados a dejar de salir, de comunicarse, de buscar relaciones esporádicas...se han visto afectados muy especialmente durante las primeras semanas. También a ellos les han ayudado las tecnologías, aplicaciones para buscar pareja...Sí es cierto que se ha vivido con mucho miedo a la hora de relacionarse con gente que podía estar contagiada. Pero en la mayoría de los casos se ha solventado sin problemas.

¿Si tuviéramos que hablar de la consulta más común en época de coronavirus?

Sin duda, la eyaculación precoz. La situación de ansiedad, de estrés, la incertidumbre de perder el trabajo...El hombre es cuerpo y mente y lo que le ocurre psicológicamente deriva en lo físico.

En El Gabinete de Urología y Andrología de Las Palmas de Gran Canaria cuentan con un tratamiento pionero en las islas. Cuénteme qué tiene de innovador.

Lo primero es que se trata de un tratamiento que el paciente puede seguir desde su propia casa. Además, el índice de satisfacción de los pacientes es casi el triple comparado con tratamientos estándar, ya que se consigue multiplicar hasta por siete el tiempo de resistencia sexual. En las consultas las parejas nos plantean poder durar hasta los quince minutos. Es un objetivo ambicioso, pero vemos que con este tratamiento podemos conseguirlo.

Es decir, que a una consulta de urología no sólo acuden pacientes con una dolencia o una patología.

No sólo hay que tratar a la gente que está mal, de hecho, yo animo a todo el mundo a que acudan a los especialistas no sólo para curarse, sino para mejorar su vida. No me parece justo hablar de "enfermedad", estamos dando a las personas las herramientas necesarias para que sean más felices.