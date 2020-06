Estos son los tres nuevos síntomas oficiales de la enfermedad Covid-19

La CDC, siglas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, ha actualizado su listado de síntomas del coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad Covid-19, y ha añadido tres nuevos: congestión o secreción nasal, náuseas y diarrea. Si bien llevamos meses escuchando que esta sintomatología es compatible con esta patología, el organismo no actualiza desde finales de abril el listado correspondiente.



Por este motivo, la disfagia orofaríngea, sobre la que se ha hablado esta misma semana, tampoco está en la lista correspondiente: la CDC, hasta que no comprueba con numerosos estudios e investigaciones que la sintomatología correspondiente forma parte de la enfermedad Covid-19, no actualiza el listado oficial para no confundir a los médicos o expertos en la materia. La lista completa, por lo tanto, de síntomas compatibles con el coronavirus es:



Dolor de cabeza.



Pérdida del sabor o el olfato.



Dolor de garganta.



Congestión o secreción nasal. Náusas o vómitos.



Diarrea. Fiebre.



Resfriado.



Tos seca.



Falta de aliento o dificultad para respirar (disnea).



Fatiga.



Dolores musculares o corporales.

¿Te sientes enfermo? El Autoverificador del Coronavirus de los CDC, Clara, puede ayudarte a decidir cuándo llamar a tu médico. Para usar el autoverificador ahora, visita: https://t.co/gr4LW4cl3L pic.twitter.com/sgvpesiyaJ — CDC en Español (@CDCespanol) June 26, 2020