"Aquí vamos de nuevo. No es mi costumbre sacarme selfies ni publicarlos en Facebook. Hice esto alrededor de las diez de la noche.en el trabajo. No es una foto de marzo o abril. Hemos comenzado a hospitalizar a pacientes de Covid-19 con insuficiencia respiratoria grave". Son las duras palabras de Luca Alini, un enfermero italiano que, después de pasar meses en la primera línea de la lucha contra el coronavirus en Cremona, siente impotencia ante la vuelta de la pandemia. "El virus aún existe", recuerda.

"La mayoría de la gente ahora piensa en el mar, las montañas, un aperitivo con amigos, un viaje de fin de semana. Si alguien conoce a alguien que ha perdido a uno de sus seres queridos a causa del virus, intenta preguntar qué piensa de todo esto, de que haya personas que insisten en no usar la mascarilla. Intenta preguntar y escuchar lo que piensan. Mientras tanto, nosotros continuamos haciendo lo que siempre hacemos, incluso si ahora ya no somos héroes o ángeles, ya no tenemos ningún título honorífico", explica, recordando que el virus "infecta a nuevos huéspedes para sobrevivir".

La pandemia en Italia

Así, y con la vista puesta en no retroceder a la situación vivida en los peores meses de la pandemia en Italia, recuerda a la población los duros momentos que vivieron en los hospitales: "Lo que vimos y experimentamos en ese periodo no puede explicarse con palabras". Trata así de que se mantenga la guardia, que se usen las mascarillas y no las pongan en el cuello.

Italia sigue sumando contagios por coronavirus. El sábado registró 7 muertos y confirmó 188 nuevos casos, lo que suma al total 34 945 decesos y 242 827 contagios. La región más afectada sigue siendo Lombardía, epicentro de la emergencia sanitaria y que en las últimas veinticuatro horas ha acumulado 67 de los nuevos contagios.