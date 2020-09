¿Por qué no se desinfectan las calles como en el confinamiento?

Muchos aseguran que las calles ya no huelen a la lejía y eso es una de las cosas que inquieta a más de un vecino. Cuando estábamos confinados en casa se desinfectaban las calles como si no hubiese un mañana y ahora que estamos todos en la calle, ¿por qué no se hace ya de forma masiva? En Madrid solo se hace puntualmente y si lo piden las autoridades sanitarias, es decir si hay un brote en un hospital van a allí y desinfectan. En Bilbao ya no utilizan el 2% de lejía para limpiar, usan otros productos que limpian de forma exhaustiva. En Sevilla sí lo hacen. Se han derramado 5 millones de litros en 3 meses. Van a puertas de hospitales o residencias. En Barcelona no se plantean desinfectar las puertas de colegios, pero sí se desinfectan, por ejemplo, contenedores. En conclusión: desinfectar se desinfecta, la forma ya depende del lugar donde se viva.