Somos agua al menos en un 60%, es decir, que más de la mitad de nuestro cuerpo está compuesto de agua y necesitamos mantener ese nivel para su correcto funcionamiento. Tan importante como cumplir con la pauta de beber entre litro y medio y dos litros de agua al día, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), es cómo beber esa agua para sacarle el máximo partido y para que nos ayude a mantenernos sanos, en forma y delgados.

Has de tener en cuenta que si no tomas agua suficiente no vas a conseguir adelgazar, porque tu cuerpo hará reservas de líquido pensando que va a pasar escasez. Esto significa que vas a retener líquido y a generar hinchazón y celulitis en tu cuerpo.

Los nutricionistas siempre recomiendan el agua como el mejor líquido que te ayuda a mantener la hidratación y el peso perfecto. El agua contribuye a dar sensación de saciedad y te ayuda a controlar el apetito, además depura el cuerpo y elimina toxinas, acelera el metabolismo y aumenta la quema de calorías, reduce la retención de líquidos y las hinchazones, mejora la digestión y alivia el estreñimiento.

Cuántas veces beber agua al día

Lo ideal es tener siempre cerca una botella de agua lista para beber, pero hay varios momentos claves en el día para hidratarte.

Uno es al levantarte, en ayunas. En ese momento, con el estómago vacío, lo más recomendable es tomar un vaso de agua tibia y esperar al menos 15 minutos para desayunar. Esto pone en marcha tu organismo y te ayuda a eliminar mejor las toxinas. Los beneficios son aún mayores si tomas el agua tibia con un poco de limón.

Otros momentos claves son antes de la comida del mediodía o de la cena. En este momento, bebe dos o tres vasos de agua antes. Te ayudará a hacer mejor la digestión y a comer menos, porque el agua que ocupa tu estómago te reduce el apetito.

También puedes tomar de primero una sopa o crema de verduras, batido o ensalada grande, alimentos cargados de agua que te van a saciar y a evitar que te llenes de otros alimentos más calóricos y engordantes.

Después de cada comida o cena también es clave beber otro vaso. Esto también te ayuda a la digestión. Si lo prefieres, puedes sustituir el agua por una infusión de hierbas.

Y por último toma un vaso de agua un rato antes de irte a la cama. Esto ayuda a hidratarte y a depurar el cuerpo. También va muy bien que tomes a esa hora agua con limón o una infusión con canela o jengibre o una infusión relajante que te ayude a dormir.

Estar bien hidratado te ayuda a comer menos. Muchas veces se confunde la sensación de sed con la de hambre y comemos cuando lo que deberíamos hacer es beber. Por ello, cuando el hambre apriete piensa siempre primero en beber algo. Cuando tengas hambre entre horas, prueba a beber dos vasos de agua.

Bebe más agua si haces deporte

Es importante tener unas pautas de hidratación adecuadas durante el ejercicio porque facilita el transporte de nutrientes por todo el organismo, nos da energía, favorece la eliminación de impurezas y lubrica los tejidos y articulaciones, ayudándote a prevenir lesiones.

Hay que hidratarse antes, durante y después del ejercicio. Bebe medio litro de agua una hora antes de cualquier actividad deportiva. Durante la rutina de actividad física no esperes a tener sed para beber. La sed es un síntoma tardío de falta de hidratación. Debes beber pequeños sorbos de agua durante el ejercicio cada diez, 15 o 20 minutos. Y después de la actividad deportiva bebe alrededor de medio litro de agua.

Si quieres quemar más calorías durante el ejercicio, recurre a un efectivo truco como es el de tomar un té verde antes de hacer tu rutina deportiva.

Cómo sabes si estás bebiendo agua suficiente

La mejor forma de saber si estás bebiendo suficiente agua es observar la orina. Si es de color amarillo claro están siguiendo unas pautas de hidratación correctas. Cuanto más oscura y más fuerte sea es señal de que a tu organismo le falta agua.

Boca seca, sequedad en la piel, fatiga, cansancio son más síntomas que te pueden indicar que no estás bebiendo suficiente agua. En cualquier caso, no hay que esperar a tener sed para beber agua.

Para estimular el deseo de beber agua es colocar una botella cerca de ti. Así verla constantemente te incitará a beber.

Cuánta agua beber a diario

La cantidad de agua que has de consumir al día depende de varios factores. Una persona delgada, por ejemplo, necesita menos agua. Si tu peso es de 50 kilos necesitas al menos litro y medio al día.

La recomendación de la OMS de beber entre dos y dos litros y medio de agua es para unas condiciones de actividad física para cubrir las rutinas de movimiento diarias de una personas que no practican deporte y dentro de unos parámetros de temperatura sin frío ni calor. Como el consumo de agua también depende de la actividad física, ten en cuenta que cuanto más ejercicio hagas, más agua has de beber. Se recomienda beber un litro de agua extra por cada hora de ejercicio y está claro también que, de igual modo que en verano es necesario beber más agua que en invierno, porque la pérdida de agua es mayor, hace falta beber más agua cuando se practica ejercicio físico en verano.

Trucos para cubrir tu hidratación de forma adecuada

Una opción para estar bien hidratado es tomar muchas frutas y verduras. Lo recomendable es tomar cinco raciones diarias de frutas y verduras.

Si te cuesta beber agua sola, prueba las aguas saborizadas. No hace falta que las compres ya con sabores artificiales. Puedes saborizarlas tú en casa de manera natural, mezclando frutas, hortalizas o hierbas con agua. La tradicional es el agua saborizada con limón, pero también puedes recurrir a la naranja, al pepino, al jengibre y la menta, con los ingredientes solos o combinados. basta con que los dejes macerar los ingredientes en el agua durante un par de horas y vas bebiendo.