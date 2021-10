Qué Chris Evans es guapo hasta decir basta nadie lo discute, ya sea con más o menos músculos. Si lo que quieres es parecerte más a su versión para encarnar al Capitán América, aquí te revelamos cómo conseguir esos músculos que parecen cincelados, sin perder, eso sí, ni un ápice de agilidad y ganar la fuerza y resistencia necesaria para mover todo ese tren.

Chris Evans tuvo que someterse a una estricta dieta y a un exigente programa de ejercicios para alcanzar ese poderío que requería la interpretación del superhéroe de la factoría Marvel. No fue fácil. El propio actor lo ha reconocido en diversas entrevistas cuando le han preguntado por su asombrosa transformación e incluso ha confesado que pensó en tirar la toalla.

Horas y horas de entrenamiento de fuerza con pesas acompañadas de una alimentación hiperproteica marcaron su cuerpo. Todo ello con la ayuda de Simon Waterson, entrenador personal de estrellas de Hollywood. Cierto, tú no te puedes permitir contar con Waterson, pero probablemente puedes hacer todo lo demás, con esfuerzo y constancia. También tienes la ventaja, o no, de disponer de más tiempo para conseguir la meta. Para Evans fueron apenas un par de meses.

¿Qué comer para ser Chris Evans en el Capitán América?

El actor siguió una dieta basada en comer 2 gramos de proteína por cada kilo de su peso. Para cumplir con estos números, hace falta comer mucho. Es imposible incluso ingerir tal cantidad de proteína en solo tres comidas al día. Probablemente tengas que hacer alguna más. Chris Evans hacía a veces hasta seis comidas al día, pero ten en cuenta siempre el factor tiempo, que en su caso era poco para ponerse cachas.

En sus seis comidas había mucho pollo, atún y otros pescados, vegetales verdes, nueces y yogur bajo en grasa, lo cual significa que queda terminantemente prohibido el yogur griego y otras variedades cremosas repletas de grasa. Por supuesto, es preferible el yogur natural sin azúcar.

Evans estaba delgado cuando inició esta dieta, por lo que tuvo que engordar, y complementó su alimentación con batidos proteicos con glutamina, omega 3, omega 6 y omega 9. Puede que engordar no sea lo que necesitas. A veces, no se trata de engordar para adquirir el físico del Capitán América, sino de sustituir la grasa por músculo. Así que si no eres una persona delgada, además de las cantidades, otro factor que debes controlar muy bien en esta dieta es el azúcar y evitarla en tus batidos.

Asimismo, si tienes enfermedad renal o enfermedad severa del hígado, abstente de los batidos con glutamina. También están contraindicados para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

A continuación, te detallamos cómo debes comer en las tres comidas principales para ganar músculo y fuerza.

Desayuno

Tiene que ser fuerte, para poder encargar la primera rutina de ejercicios con pesas.

Un buen desayuno puede ser una sopa de avena, que lleva avena, leche de almendras, yogur bajo en grasa, plátano, pasas y nueces. Caliente o fría, eso depende de tu gusto.

Almuerzo

Pechugas de pollo con ensalada.

Hamburguesas de atún, hechas con latas de atún, clara de huevo y vegetales salteados. Se puede condimentar al gusto.

Cena

Pollo con guarnición de pimientos y arroz integral.