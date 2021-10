Cada vez que decidimos poner en marcha una dieta para conseguir nuestra mejor versión, a muchos y a muchas les invaden las dudas sobre qué consumir y qué no para obtener los mejores resultados.

Muchas veces, el tener demasiadas restricciones a la hora de comer es uno de los elementos determinantes para abandonar esas pesadas dietas que nos cuestan más disgustos que alegrías.

Por este motivo, los expertos y los nutricionistas han aconsejado incluir en nuestra rutina alimenticia un listado de alimentos que, lejos de hacernos pasar hambre, son muy saciantes y ayudan a perder peso.

El experto nutricionista, muy conocido en Instagram como 'El rincón del deportista', apunta a las comidas y las cenas como los momentos del día en los que se deben incluir los alimentos que propone.

"Si no comes bien en la cena vas a quedar con hambre y no vas a descansar bien, y el descanso es fundamental, así que piénsalo bien antes de acostarte con hambre", asegura el nutricionista.

Estos son los alimentos propuestos por el influencer para conseguir nuestro objetivo sin pasarlo mal.

Ojo a las cenas

Desde 'El rincón del deportista' aconsejan añadir fuentes de proteínas dado que durante el sueño el cuerpo descansa y se recupera el tejido muscular tras el entrenamiento.

Por lo tanto, lo recomendable es comer pollo, pescado, atún, lomo de cerdo, huevos, queso ricotta, carne de res y hummus.

¿Y los vegetales? El nutricionista apunta que es fundamental el incluir vegetales como lechuga, pepino, tomates, cebolla, berenjena, brócoli, calabacín, coliflor, zanahoria, espinaca, espárragos, porque ayudan a conseguir el mayor efecto posible.

Por otro lado, señalan que no se puede dejar de lado el consumo de grasas saludables. Consume aguacate, yema de huevos, aceite de oliva, semillas y frutos secos.