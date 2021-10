Javier Artiles Camacho Consejero delegado y propietario de Avericum

Avericum se consolida como el segundo operador en la prestación de servicios de diálisis en nuestro país ¿Cómo se logra ese posicionamiento?

Avericum es ya una compañía que nace hace 16 años (2005) y cuenta con un personal motivado y formado que le permite, de alguna forma, sostener en el tiempo unos estándares de calidad cuyo complemento cuantitativo es el crecimiento en pacientes.

No cabe duda de que el esfuerzo es continuo, pero no podemos olvidar lo gratificante que es abrir una clínica y atender a personas con insuficiencia renal crónica.

Ese esfuerzo en algún momento supone el sacrifico de todo un grupo humano que trabaja en la compañía, también de sus proveedores altamente comprometidos con el proyecto empresarial y la estrategia de reinvertir el 100% de los beneficios en crecimiento es lo que nos permite alcanzar un posicionamiento que, hasta hace poco, era impensable.

Siempre recuerdo que, en el año 2005, empezamos en un pequeño centro con 90 y, en la actualidad, el Grupo cuenta con 16 clínicas en toda España y un proyecto nuevo a consolidar en el primer trimestre del ejercicio 2022: cinco nuevos centros lo que nos colocaría con 21 centros clínicos y cerca de 3.200 pacientes.

Hace unos meses el presidente de la comunidad de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page inauguraba uno de los centros de diálisis que tienen en esa comunidad. Citando sus palabras textuales afirmó encontrarse en “uno de los mejores centros de diálisis, sobre todo, puntero y novedoso tanto por su atención sanitaria como por sus instalaciones”. Por su parte, la alcaldesa de la ciudad Rosa Melchor afirmó que “por fin Alcázar de San Juan contaba con un centro de hemodiálisis del siglo XXI”. ¿En qué se diferencia Avericum de otras empresas de su competencia? ¿Cuál es vuestro elemento diferenciador?

La diferencia no es solo una es el conjunto de distintas variables las que nos permiten, en ciertas circunstancias, diferenciarnos de nuestros competidores.

Los servicios sanitarios de hemodiálisis son unos servicios altamente especializados y necesitan el uso de una tecnología muy puntera.

Competimos en un mercado con dos o tres multinacionales y un fondo de inversión internacional, por lo que solo podemos diferenciarnos de estos mediante convenios de colaboración con fabricantes de primer orden, y con unos pactos con nuestros profesionales que nos permiten prestar un servicio sanitario distinto: tanto o más tecnificado y evolucionado como el resto y muy cercano con el paciente, los hospitales públicos de referencia y los servicios de salud.

Avericum no es solo una empresa, es una forma de gestionar servicios sanitarios a personas que requieren hemodiálisis con un sistema distinto y distante con la clásica clínica que hasta ahora imperaba.

Nos gusta decir que nuestras clínicas son todo, menos un centro sanitario. Dentro de las clínicas tenemos guarderías, salas de exposiciones, centros de reuniones para la sociedad civil, escuela de pacientes tanto para organizaciones como para las personas que reciben tratamiento en los centros.

Es evidente que lo principal es la asistencia sanitaria, la tecnología que está detrás de dicha asistencia y los profesionales que la usan, pero esto no es incompatible con procurar que el entorno sea distinto.

Los dos últimos centros que hemos inaugurado en Guadalajara y Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, se sostienen en lo que nosotros denominamos: centros sanitarios transparentes.

Transparentes para las personas que se tratan en ellos y para sus familiares, de igual forma que para las asociaciones que los representan (ALCER). Todos tienen ‘a la vista’ las instalaciones en su totalidad, incluso las de alta tecnología, así como, las zonas de tratamiento y preparación, permitiendo su visión directa y sin ninguna dificultad, antes, durante y después del tratamiento, por lo que nada se puede esconder y nada se deja de mostrar.

Esta confianza ofrece la posibilidad de que la persona que recibe la hemodiálisis vea cómo es la clínica donde se trata y cómo funciona.

¿Hacia dónde apunta el futuro de vuestra entidad? ¿Se han planteado crecer a nivel internacional?

En la actualidad estamos analizando varias líneas que nos permitan crecer en este mercado por encima del 30% anual en los próximos cinco años – en los tres últimos años hemos crecido en más del 45% anual -.

La primera estrategia es la natural, mediante la presentación de ofertas competitivas y de altísima calidad asistencial en los distintos concursos nacionales e internacionales (en la actualidad estamos estudiando: Francia, Portugal e Italia) donde nos presentamos y, en segundo lugar, nos encontramos en procesos de adquisiciones de compañías como Avericum, pero de mayor tamaño.

El mercado, como le digo está muy concentrado, pero en este momento hay algunas operaciones de adquisición que pueden ser muy interesantes y que nos tienen en este momento muy ocupados. Operaciones que, si prosperan, nos colocarán en una situación completamente diferente a la actual, con crecimientos en pacientes y personal del mil por cien.

En la mayoría de sus entrevistas siempre hace referencia al importante capital humano que trabaja en los centros ¿Cómo son los profesionales que trabajan en ellos?

El tratamiento de pacientes crónicos y las personas que están en hemodiálisis necesitan de profesionales altamente formados y motivados, pero son profesionales cuya mejor característica es la de sensibilidad con las personas que tratan.

Ellos no atienden a pacientes, atienden a personas que en estos momentos necesitan en quién confiar, más allá de la habitual confianza que se le concede a todo profesional.

Avericum empezó con 36 trabajadores y, en la actualidad, somos una familia de más de 700 trabajadores que nos permite tener una organización altamente cualificada. Pero insisto, altamente sensibilizada con los que es nuestro motivo y objetivo: la asistencia a personas que se encuentran en la hemodiálisis, no solo en la vertiente sanitaria, sino muy especialmente en la humana.

En los centros se trata a personas con insuficiencia renal crónica: personas, no pacientes. Las personas necesitan, en estas situaciones, no solo un servicio sanitario de alta calidad sino un trato personalizado y sensible con sus distintas situaciones personales. Sin duda, el personal de Avericum y, no me cuesta decirlo, es magnífico en estas dos vertientes: la profesional y la personal.

Actualmente, el valor de la formación en las empresas es vital ¿Considera que un profesional de hemodiálisis debe seguir formándose? ¿Con qué cuenta Avericum para su formación?

La formación no es una opción. Es una obligación para cualquier compañía que se dedique a la prestación de servicios sanitarios.

En Avericum lo entendimos desde el principio, y ya hemos pasado de cursos más o menos especializados y puntuales para el personal que nos acompañaba en este crecimiento a programas de formación altamente cualificados, constantes y necesarios en dos vertientes claras: la formación interna y la formación externa.

Tenemos convenios de colaboración con seis universidades de primer nivel, tanto para el departamento médico como el de enfermería, donde nuestro personal recibe los cursos programados necesarios para poder reciclar constantemente sus conocimientos.

Internamente, tenemos un departamento de formación que lo componen médicos y enfermeros formadores que imparten, califican y reciclan al personal, no sólo a su llegada a la compañía, sino anualmente, o incluso semestralmente dependiendo de las necesidades de cada momento.

También tenemos una Escuela de Pacientes y de sus familiares, tan o más importante que la formación de los profesionales. Las personas que tratamos y sus familiares son los protagonistas de estas escuelas desde el comienzo hasta el final de las acciones planificadas, de tal forma que, no solo se convierte en un modelo de formación necesaria para el buen fin del tratamiento, sino en un elemento esencial de contacto emocional y sentimental entre ellos y nuestros profesionales.

La Covid-19 ha supuesto un antes y un después para la sociedad, pero también para el sistema sanitario causando un gran impacto emocional en aquellos pacientes más vulnerables. Desde el punto de vista organizativo y asistencial ¿Cómo han vivido esta situación en los centros de diálisis? ¿Cuál ha sido el trabajo con los pacientes y sus familias?

La pandemia que hemos sufrido ha cambiado el mundo y, por supuesto, la asistencia sanitaria. Los centros sanitarios nos hemos visto en la obligación de replantear casi todos los protocolos de actuación de una forma u otra. Sin duda, por mi parte ha sido la época más difícil que he vivido en Avericum.

Sin embargo, y creo que todos lo hemos comprobado, la profesionalización de los sanitarios en España nos ha permitido salvar una situación crítica sanitaria con resultados muy por encima de los esperados y que demuestran la capacidad del sistema y la alta motivación de sus profesionales.

Otra cuestión es la situación emocional y sentimental que actualmente se vive en los centros de hemodiálisis. No podemos olvidar que son personas que acuden habitualmente a un centro sanitario tres veces por semana, y que reciben un servicio que dura alrededor de cuatro horas y media. Son las personas del sistema que más tiempo pasan atendidos por sus médicos, enfermeros y auxiliares clínicos.

En esos momentos, los servicios de los psicólogos y asistentes sociales son fundamentales. Son personas que han vivido la crisis sanitaria en primera fila, con incertidumbres al principio y con cansancio al final. No solo no podemos olvidarlos, sino que deberíamos fijarnos y aprender más de ellos.

Una persona en hemodiálisis es una persona sin duda vulnerable, pero con fortalezas y capacidades a consecuencia de su enfermedad y su vida, que muchos de nosotros deberíamos imitar y analizar hasta cuánto son unos referentes en esta vida, en la que la sanidad es uno de los pilares de sostenibilidad.

El trabajo y la colaboración de los hospitales públicos de toda la red sanitaria española ha sido primordial para compañías como la nuestra, donde nuestra función de colaboradores con la sanidad pública se ha visto enriquecida, a través de una visión más completa de la prestación sanitaria que nos ha exigido la pandemia, donde el paciente no se ha visto como hospitalario o extrahospitalario, sino como un paciente dentro del sistema.

2.000 personas con insuficiencia rena crónica confían en Avericum para mejorar su día a día

Desde la apertura de su primer centro en Telde en 2005, Avericum ha sido ejemplo de profesionalidad y excelencia en el sector.

La compañía sanitaria de capital canario fundada en 2004 presta sus servicios de hemodiálisis a personas con insuficiencia renal crónica. Desde su puesta en marcha, en su política de reinversión de sus beneficios, ha invertido más de 80 millones de euros en nuevas sedes e infraestructuras, ampliando su plantilla de 40 empleados a más de 700 profesionales (nefrólogos, enfermería, auxiliares, nutricionistas y psicólogos) que están al cuidado de 2.000 personas con insuficiencia renal crónica.

La empresa canaria se ha ganado la confianza de los servicios públicos de la salud de cuatro comunidades autónomas: Canarias, Castilla León, Andalucía y Castilla La-Mancha, sumando un total de 16 clínicas en todo el territorio nacional, con proyectos ya en marcha de cinco nuevas clínicas para el primer trimestre de 2022

Avericum pretende crecer en los próximos tres años mediante la implantación de nuevas clínicas en España, así como en Francia, Portugal e Italia. Esta estrategia de crecimiento se llevará a cabo mediante la presentación a los concursos públicos que se convoquen y mediante la adquisición de compañías que actualmente operan en el mercado de tamaño similar o superior.

Misión: Mejorar la calidad de vida de las personas con insuficiencia renal atendiéndoles de forma individual y personal en su sintomatología tanto física como emocional.

Mejorar la calidad de vida de las personas con insuficiencia renal atendiéndoles de forma individual y personal en su sintomatología tanto física como emocional. Visión: Ampliar nuestros conocimientos y valores no sólo a través de un proceso de expansión de nuestra empresa, sino también en la práctica de la formación continua y la investigación científica.

Ampliar nuestros conocimientos y valores no sólo a través de un proceso de expansión de nuestra empresa, sino también en la práctica de la formación continua y la investigación científica. Valor: Liderazgo / Compromiso / Transparencia ética y profesional / Colaboración / Cultura de empresa.

TRATAMIENTO INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

Todos los centros están dotados de monitores de última generación provistos de biosensores que garantizan la seguridad del paciente durante el tratamiento. Estos monitores permiten la realización de las técnicas más novedosas para el tratamiento de la enfermedad renal crónica: hemodiálisis convencional, hemodiafiltración online y la hemodiafiltración con reinfusión endógena del ultrafiltrado (HFR-SUPRA), entre otras, en función de las necesidades clínicas del paciente.

Además de estos monitores de hemodiálisis disponen de monitores de bioimpedancia, dinamómetro, monitor de constantes vitales y ecógrafo, tanto para la exploración abdominal como la monitorización del acceso vascular de hemodiálisis

Las Salas de diálisis

Objetivo imprescindible: el confort y bienestar del paciente, así como la transparencia en el tratamiento para las personas que lo reciben y sus familiares.

Contamos con salas diáfanas y transparentes, con el fin de intentar aportar un entorno lo más alejado posible del hospitalario.

Cada paciente dispone de televisión, música e internet de forma individualizada.

FORMACIÓN

Uno de los pilares de la compañía es impulsar de la formación continua. Realizamos mensualmente formación online para los empleados con el fin de actualizar los conocimientos en hemodiálisis y, también, en otras especialidades como psicología en atención al paciente y nutrición y todo lo necesario para obtener un reciclaje constante de todos los profesionales en nuestra técnica.

Por otro lado, Avericum mantiene diferentes colaboraciones con varias universidades de España y con otras instituciones educativas, a través de los correspondientes convenios, con el fin de dar la oportunidad a estudiantes y profesionales de mejorar el conocimiento en esta especialidad y en otras como es la psicología y la nutrición.

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Avericum participa activamente en proyectos de investigación nacionales e internacionales y en congresos relacionados con la insuficiencia renal crónica.

Los especialistas publican una media de 15 artículos científicos en diversos foros internacionales sobre enfermedad renal y sobre distintas materias, paralelas a dicha enfermedad. El crecimiento y el número de pacientes que tratamos nos permite tener una base de datos lo suficientemente grande como para en la actualidad compartir estudios con universidades europeas y americanas.

COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES

Avericum colabora estrechamente con asociaciones de pacientes de cada uno de los sitios donde está establecido y muy estrechamente con la Federación Nacional para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER).

CANAL DEL PACIENTE: ESCUELA DE PACIENTES

Uno de los referentes de Avericum es la Escuela de Pacientes habilitada en todos los centros de diálisis. A través de esta escuela, los pacientes reciben formación específica y actualizada gracias a los talleres y cursos formativos que se imparten, no sólo sobre cómo gestionar el desarrollo de la enfermedad gracias a los consejos médicos y de enfermería, sino también recomendaciones y sugerencias sobre nutrición, psicología, práctica deportiva, etc.

Por otra parte, se incide en el trabajo de motivación en actividades complementarias que ayudan en el bienestar del paciente como la creación de las Bibliotecas Avericum, donde pueden disfrutar durante su tratamiento de libros y novedades puestos a su disposición.

Las actividades en sala forman parte también de la escuela, así como su ventana dirigida especialmente a los familiares donde se llevan a cabo charlas de interés destinadas a solventar dudas y en otras ocasiones, compartir con sus familiares.

La Escuela de Pacientes está dentro del nuevo Canal del Paciente creado para acceder al paciente de diálisis de una forma interactiva. Un canal puesto a disposición de los pacientes de Avericum que tienen como fin: informarles de las novedades de la enfermedad renal crónica, ponerles en conocimiento de los talleres que se van a desarrollar en los centros, así como entrevistas a pacientes trasplantados o pacientes que desean contar su experiencia en diálisis, de primera mano.