¿Te ha recomendado tu médico que no tomes café, pero no puedes pasar sin él? ¿Aunque te provoca insomnio y un poco de ansiedad, si no lo tomas te pasas el día arrastrándote porque necesitas ese chute de energía que te proporciona la cafeína? Pues no desesperes. Si tienes que renunciar a todos los beneficios del café porque los perjuicios para tu salud son mayores, tu problema tiene solución. Además del té, hay numerosas alternativas y más saludables para mantenerte alerta. Aquí te presentamos cuatro de ellas para que te animes a sustituir el café.

Ginseng

En realidad el ginseng no es una sola planta, sino varias, todas ellas con propiedades estimulantes parecidas. La sustancia de todas estas plantas está en la raíz. El ginseng en polvo es utilizado desde hace miles de años en la medicina tradicional china para tratar diversos trastornos de salud, desde problemas cardiacos a la diabetes, fortalecer la memoria o el sistema inmunitario. Está indicada ante sobreesfuerzos. Combinada su infusión con canela, mejora notablemente su sabor. Se consigue mejorar sus propiedades si se deja reposar la infusión diez minutos y se toma fresca. Se puede preparar cantidad de esta bebida y conservarla en la nevera para tomarla en ayunas. Notarás el plus de energía.

Rodiola o ginseng nórdico

La rodiola es una planta con reconocidos efectos estimulantes. También llamada ginseng nórdico, se le atribuye las propiedades de combatir la fatiga y el estrés, así como de aumentar la resistencia física y favorecer la concentración mental. Su raíz se emplea en fitoterapia para realizar infusiones. También se puede tomar en cápsulas. Basta con dos al día para conseguir el efecto deseado de no dormirte por las esquinas.

Ashwagandha o ginseng indio

Este arbusto que crece en Asia y África de nombre en sánscrito casi impronunciable responde a la denominación científica withania somnífera, pero popularmente también se le conoce como ginseng indio, oroval, orval o hierba mora. Tiene un olor muy fuerte, pero bastan apenas cinco gramos de su raíz en polvo cocida en medio vaso de agua para conseguir un chute de energía similar al que proporciona el café. El ginseng indio aumenta la vitalidad y tiempla los nervios, ayudando a regular el sueño. Como complemento a un estilo de vida saludable, en apenas dos semanas se aprecian beneficios en el cuerpo. Pero no conviene pasarse tomando té de ashwagandha, porque su consumo en exceso afecta al estómago y puede llegar a producir vómitos y diarreas.

Romero

Sin irnos tan lejos. Mucho más cerca tenemos esta planta aromática, que ya usaban los griegos y que es bien conocida en la cocina mediterránea para dar un toque de frescura a nuestros platos, es un potente estimulante que despierta la mente. Contribuye a mejorar la memoria y a combatir la debilidad y la fatiga. Se puede tomar en infusión, un par de tazas al día, o emplearla con para condimentar tus platos. Con media cucharadita de hojas secas te bastará para lograr todo el sabor.

¿Qué le hace el café a tu organismo?

En el plano físico, el café estimula tu cerebro por el aumento de la producción de adrenalina en la glándula suprarrenal. El organismo responde de la misma manera que en una situación de peligro, incrementando el nivel de azúcar en sangre, la tensión en los músculos, el pulso y el ritmo respiratorio. Por todo ello, se recomienda a las personas de tensión baja que tomen café para estar a tono. También se han descrito recientemente beneficios del café en la prevención de algunas enfermedades.

En el aspecto mental, el consumo de cafeína para no dormirse o aumentar el rendimiento puede tener efectos indeseados y hacernos reaccionar de forma más impulsiva.