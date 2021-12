Los vientres planos son el objetivo de muchas personas que, con sus ejercicios y sus dietas, quieren llegar a esta buscada y también trabajada meta.

Lograrlo no es nada fácil. De hecho, es una de las partes del cuerpo que más constancia requiere a la hora de definirlo.

Esto ocurre no porque no hagamos suficiente ejercicio, sino porque es la zona del cuerpo en la que más se acumula la grasa y puede parecer hinchada y abultada aunque no te sobren kilos.

En otros artículos te desvelamos cuál es el ejercicio perfecto para definir la tripa y conseguir ese vientre plano que tanto cuesta tener.

Pero, además de este consejo, te vamos a decir cuál es la infusión que está triunfando para lograr un vientre plano y que tiene unos efectos evidentes a los pocos días de tomarla: es una infusión detox que te ayudará a lograr un vientre plano.

Se trata del té de cúrcuma y pimienta negra.

Desintoxicar el organismo

La cúrcuma es un producto originario de la India ideal para desintoxicar nuestro organismo, mejorar la digestión y controlar los niveles de azúcar.

Pero, además de estos tres puntos de actuación clave, este producto sirve para aportar minerales como sodio, calcio, potasio, hierro y zinc y, por otro lado, está llena de vitaminas C, E y K.

Sin embargo, la infusión de cúrcuma y pimienta negra está indicada especialmente para una dieta para perder peso y eliminar la barriga por su poder desintoxicante y su alto contenido en fibra.

Deberás tomar tres tazas al día de esta bebida para notar los efectos.