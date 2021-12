Con los propósitos de Año Nuevo, cada año por estas fechas nos planteamos recuperar en poco tiempo la forma perdida con los excesos de las fiestas y adelgazar. La Navidad es mala época para hacer dieta de adelgazamiento. Sin remedio, estos días añadimos kilos de más a nuestro cuerpo como consecuencia de lo mucho que comemos de ciertos alimentos y el alcohol que bebemos. Todo lo que entra por nuestra boca en estas fechas es supercalórico y deja su huella en nuestro organismo. Deshacernos de esas huellas, que toman forma de flotador alrededor del contorno de nuestra cintura, azúcar en sangre y colesterol, se convierte en nuestro principal objetivo. Es la operación Grinch, que pretende acabar con todo signo de Navidad en nuestro cuerpo.

En este texto te damos las claves para acabar con estos signos. No más flotador, ni azúcar en sangre ni colesterol. Ni que decir tiene que lo ideal sería no tener que acometer la operación Grinch, sino directamente cortarnos a la hora de comer y beber, es decir, hacerlo con moderación. Esto se traduce en no abusar de las comidas hipercalóricas, las bebidas alcohólicas y los deliciosos dulces navideños, cuajados de frutos secos, azúcar y manteca. Si has ganado al menos dos kilos de peso y quieres deshacerte de ellos, este artículo te interesa y el primer paso que debes dar es eliminar cierto alimento de tu dieta. Con ello, conseguirás perder hasta un kilo de peso a la semana.

Bebidas

Sustituye el alcohol y las bebidas azucaradas, zumos y refrescos, por agua con gas. Esto, además, conseguirá acelerar la digestión en el estómago, que se enlentece con el consumo de alcohol, grasas y azúcares.

Otras bebidas recomendables son las infusiones, preferentemente las de jengibre y limón, hibisco, cúrcuma o el té verde, preferiblemente en su versión de té matcha. Y también tienes la opción de las aguas de verduras.

Comidas

Apúntate a las sopas y cremas de verduras depurativas. Cualquier sopa o crema de verduras te proporcionará nutrientes a la vez que te ayudará a rehidratarte, a recuperar tu estómago saturado y a saciar tu hambre. Sobre todo, si te has excedido con el alcohol, toma sopa. Las más depurativas son las de cebolla, puerro o apio. Sazona con especias como el tomillo. De esta manera lograrás un perfecto tónico digestivo que aliviará tu hinchazón abdominal desterrando de tu cuerpo la sensación de pesadez.

Si tu estómago tolera algo más consistente, prepárate una crema de verduras. Puedes mezclar varias verduras o centrarte en una. Como prefieras. Una buena crema de verduras te soluciona la comida principal del día y más aún tras los excesos. El alto contenido en fibra y minerales, además de en agua, favorecen la digestión. Al igual que en el caso de las sopas. Las cremas más depurativas son las de cebolla, puerro o apio. También son una buena opción las de espárragos, calabaza, calabacín, coliflor o brócoli.