Es hora de poner freno a los estragos causados por los excesos que conllevan las comidas navideñas -cargadas de alcohol, carnes rojas, mariscos, moluscos, conservas de pescado, patés, embutidos, con el jamón serrano como estrella de todas las mesas, y dulces navideños, donde los turrones rivalizan con los polvorones y otras delicias, como las truchas o el roscón de Reyes-. Los efectos nocivos de estos excesos pueden resultar muy molestos e incluso letales en personas con problemas cardiovasculares. Estas comidas son un caldo de cultivo de kilos de más y sobre todo de colesterol y ácido úrico, sustancias que acumuladas en nuestro organismo provocan a la larga graves problemas de salud.

Pero hay solución. Es posible tomar medidas usando la misma vía que causó el daño. Ya dice el refrán aquello de que por la boca vive y muere el pez. Una vez más, el remedio está en una serie de alimentos que te conviene evitar e incluso eliminar por completo y en otros que debes incluir en tu dieta. Se trata de superalimentos vegetales que hoy en día se encuentran en el mercado durante casi todo el año.

Todos estos superalimentos son potentes diuréticos que te van a ayudar a eliminar las toxinas acumuladas. Entre ellos están las frutas cítricas y una triada de verduras, dos de las cuales puedes consumir crudas.

Fuentes de vitamina C

Un bol de fresas en el desayuno y algunas de ellas picaditas en tus ensaladas te ayudan a completar la ingesta diaria de vitamina C que necesitas. Consumiendo frutas como fresas, kiwis, naranjas o mandarinas conseguirás mantener a raya tu necesidad de tomar algo dulce y sin azúcar. Su vitamina C reforzará tus defensas y su agua y minerales favorecerán la función diurética de tu organismo, colaborando con tus riñones para depurar y eliminar los excesos navideños.

También puedes reforzar la aportación diaria de vitamina C a tu organismo aliñando siempre tus ensaladas con zumo de limón en lugar de con vinagre. Si además, le introduces tomate, pimiento rojo y perejil fresco picado tendrás aún más vitamina C. El perejil fresco picado y espolvoreado sobre tus platos de carne, pescado o cremas constituye un refuerzo de vitamina C.

El trío indispensable

Si lo que quieres es desintoxicar, memoriza este trío: endivias, calabaza y apio, y que no falte en tu cesta de la compra en estas fechas. Estos vegetales tienen un alto contenido en agua y son unos fabulosos diuréticos. Con ellos aumento la producción de orina y la de sustancias de desecho que se acumulan en tu cuerpo. Estas tres verduras son fantásticas para tratar el sobrepeso y la hipertensión, así como combatir el exceso de ácido úrico y otras toxinas. Las endivias y el apio puedes incluso consumirlos crudos. La calabaza la puedes introducir en tus potajes y hacerte cremas. También el apio es ideal en tus caldos de verdura e incluso como hortaliza de acompañamiento en tus caldos de carne, especialmente con el pollo.

Lo que hay que evitar

Está claro que en la lista de productos que debes evitar comer están la mayoría de los que te han llevado a la situación que padeces en este momento. Di adiós a los procesados y azucarados, al alcohol, la bollería industrial y los dulces navideños, a comer carnes rojas, mariscos, moluscos y embutidos a diario. Con esto, lograrás controlar tanto el exceso de sal como de azúcar en tu dieta y en tu cuerpo.

Al mismo tiempo, en estos momentos mejor evita las verduras más ricas en purinas, como las espinacas, las acelgas, los espárragos, el brócoli y su prima la coliflor, así como las setas.