Hidratarse es muy importante. Lo más recomendable es beber agua, pero hay otras opciones refrescantes sin azúcar ni procesos industriales que no solo no engordan, sino que pueden ayuda a quemar grasa y reducir la hinchazón abdominal. La clave está la unión de tres ingredientes al alcance de la mano y de cualquier bolsillo: agua, limón y jengibre. No hay en esta mezcla ni rastro del producto que debes desterrar de tu dieta para perder un kilo por semana.