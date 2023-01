Adelgazar, apuntarse al gimnasio, empezar una dieta, son algunos de los propósitos de año más repetidos para empezar el 2023. Mantener un estilo de vida saludable es muy importante para nuestra salud y para envejecer de la mejor forma posible. Los expertos aseguran que el ejercicio físico es una de las claves para darle más años a la vida y para darle más vida a los años. Pero no existe ninguna fórmula mágica, perder peso es una tarea que requiere sacrificio y constancia.

Empezar a incorporar el deporte en nuestra rutina no es una tarea sencilla y si no lo hacemos de forma correcta es muy probable que acabemos abandonando más pronto que tarde. La falta de motivación, de tiempo y de conocimiento, son los factores que más afectan a la hora de empezar a hacer ejercicio. Por eso, es importante empezar poco a poco y no matarse dos horas en el gimnasio el primer día, para luego no volver a pisarlo.

La mayoría de los entrenadores personales saben que el deporte tiene que incluirse en las rutinas de forma progresiva, empezando con pocos ejercicios y minutos para ir subiendo el nivel y también el tiempo de ejercicio. De esta forma habituamos el cuerpo al deporte y es más fácil que con el paso de los meses sigamos disfrutando de los beneficios del deporte en nuestra salud.

La rutina de 30 minutos para perder peso

En este artículo te proponemos una rutina de ‘fullbody’, es decir, con la que entrenamos todos los músculos del cuerpo, en tan solo 30 minutos. Esta serie de ejercicios sirven para tonificar la figura y quemar grasa. Una de las mentiras más repetidas en el mundo fitness es que para perder peso hace falta sudar mucho y hacer cardio, pero para adelgazar una de las claves está en los ejercicios de fuerza.

Se trata de una rutina sencilla que puedes hacer tanto en el gimnasio como en tu propia casa, adaptándote al material que tengas en tu hogar. Para comenzar a calentar el cuerpo empezamos con unos saltos de comba durante 6 o 8 minutos. Este es un ejercicio ideal para perder peso y favorecer nuestra salud cardiovascular. Dependiendo del nivel puedes hacerlo más rápido, lo importante es hacerlo durante el tiempo estimado.

Ahora empezamos con los ejercicios de fuerza, lo ideal sería realizar unas dos o tres series por cada ejercicio, pero esto depende del nivel. En el caso de ser principiante puedes reducirlo y si tienes un nivel más avanzado puedes incluir más repeticiones, más series o incluso más peso. El primero de los ejercicios son las sentadillas, un movimiento ideal para fortalecer el tren inferior, especialmente los cuádriceps y los glúteos. Después seguimos con unas flexiones para ejercitar el pecho, hombro, tríceps y abdomen.

Acto seguido realizaremos un curl de bíceps, para ello necesitaremos unas mancuernas con las que poder hacer el movimiento completo, pero que nos cueste al subir. Si no tenemos pesas podemos coger una mochila con peso. El siguiente ejercicio son los burpees, uno de los más temidos pero más efectivo. Realizaremos unas 12 repeticiones por serie con las que fortaleceremos cuádriceps, glúteos, pecho, hombro, lumbares, dorsales y femorales. Por ese motivo se considera una de los ejercicios más completos y perfectos para quemar grasa.

Las zancadas son otro gran ejercicio para tonificar el tren inferior y que podemos hacer en casa. Para añadirle dificultad se puede coger un poco de peso a la hora de hacer el movimiento y lo ideal es hacer de 8 a 12 repeticiones. Para finalizar la rutina se puede hacer unas planchas abdominales para fortalecer el abdomen. Este ejercicio lo puedes hacer sin necesidad de ningún material y lo ideal es realizarlo entre 30 segundos y un minuto, dependiendo del nivel. Se puede empezar con pocos segundos e ir subiendo.

Recuerda que el deporte es una de las claves para perder peso, pero no la única. No vale de nada matarte a hacer ejercicio si después no cuidamos nuestra dieta.