Los nutricionistas insisten en que dos de las claves más importantes para adelgazar y mantener nuestro cuerpo de forma saludable es cuidar nuestra alimentación y realizar ejercicio físico. Hay algunos alimentos que podemos incluir en la dieta y que aportan muchos beneficios al organismo.

Los huevos son uno de los alimentos que siempre han estado bajo la lupa por culpa de algunos mitos que poco a poco han sido desmentidos, como por ejemplo que si comíamos mucho nos iba a subir el colesterol malo, conocido como lipoproteína de baja densidad, y también que nos puede provocar enfermedades cardiovasculares. Los expertos han ido desmintiendo estos falsos mitos relacionados con los huevos y además, han destacado los numerosos beneficios que nos aportan.

Los huevos, ideales para una dieta

Un estudio publicado en The American Journal of Medicine publicado en 2020 aseguró que las personas que consumían un huevo al día presentaban un menor riesgo de sufrir una enfermedad arterial coronaria que otras personas que no incluyen los huevos dentro de su dieta. Por lo que no solo no provoca enfermedades relacionadas con el corazón sino que lo protege.

Eso sí, es importante destacar la manera en la que cocinamos los huevos para que no sea un alimento perjudicial. Este es uno de los alimentos que más se puede cocinar, ya sea revueltos, cocidos, en forma de tortilla o fritos. Existen muchas recetas en las que podemos incluir los huevos, pero si queremos destacar sus propiedades se deben cocinar con poco aceite y evitar las grasas de los fritos.

Muchos nutricionistas insisten que es un alimento ideal para desayunar, mucho mejor que otros productos como galletas, magdalenas o cereales con un alto contenido en azúcar que son más perjudiciales. Los huevos son un alimento que aporta proteína de alta calidad, muchos nutrientes y vitaminas A, B, D y E, además de ser una fuente importante de calcio, yodo y selenio.

Perder peso

El Instituto de Estudios del Huevo (IEH) destaca que los huevos son un alimento ideal para deportistas y gente que mantenga un estilo de vida activo. Gracias a la cantidad de proteínas que contiene ayuda a ganar músculo y su efecto saciante hará que consumamos menos calorías durante el día.

Una dieta alta en proteínas es importante para las personas mayores porque ayuda a contrarrestar la pérdida de masa muscular y favorece la movilidad que va asociada a la edad. Además es uno de los mejores antioxidantes que hay ahora mismo en el mercado y es un muy buen aliado para hacer una digestión ligera y fácil.

Por otro lado, el gran secreto del huevo es su yema, puesto que esta parte del alimento contiene un alto nivel de colesterol HDL, considerado por los nutricionistas y expertos como "el colesterol bueno".

La mejor forma de comer huevos todos los días

Como hemos dicho, los huevos pueden incluirse en muchas recetas por lo que gracias a su variedad, se puede consumir en cualquier comida del día. Una manera de introducirlo en nuestra dieta es a través del desayuno como por ejemplo en tostadas con tomate y un huevo duro.