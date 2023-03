La avena se ha convertido en uno de los alimentos de moda entre los que más se cuidan y no es extraño si analizamos todos los beneficios que puede tener en nuestra salud si la incluimos de manera regular dentro de una dieta variada y equilibrada. Se trata de un cereal considerado ideal para arrancar el día, ya que aporta mucha energía.

La avena es un cereal muy completo y que tiene un elevado contenido en fibra dietética, en la que se incluye el beta-glucano. Además también aporta un alto contenido en ácidos grasos Omega-3 y linoleicos que ayudan a controlar el colesterol malo en sangre. Existen muchas recetas saludables que podemos hacer con avena y lo mejor de todo es que resultan deliciosas, como por ejemplo el famoso porridge de avena.

Propiedades beneficiosas de la avena

Los nutricionistas ven con muy buenos ojos el auge de este cereal en las dietas y si miramos la información nutricional de la avena entendemos por qué. Por cada 100 gramos de avena tenemos 68 calorías, 1,4 gramos de grasa, 12 gramos de hidratos de carbono y 2,4 gramos de proteína.

Si atendemos a los nutrientes y propiedades que nos aporta, encontramos los siguientes minerales esenciales: fósforo, magnesio, hierro, manganeso, calcio, potasio, selenio, cobre y zinc. Además, también tiene un aporte en vitamina B1, B3, B3 y vitamina E. Por otra parte, la avena contiene una importante fuente de fibra y antioxidantes.

Estas son las propiedades de consumir avena en nuestra dieta:

Protege la salud cardiovascular : Gracias a su aporte en beta glucanos, la avena es un alimento ideal para controlar y reducir el colesterol malo y ayuda a producir lo llamado colesterol bueno. Además, también ayuda a bajar la presión sanguínea y a regular la presión arterial.

: Gracias a su aporte en beta glucanos, la avena es un alimento ideal para controlar y reducir el colesterol malo y ayuda a producir lo llamado colesterol bueno. Además, también ayuda a bajar la presión sanguínea y a regular la presión arterial. Gran aporte energético : Lo mejor de la avena es que se trata de un cereal de absorción lenta, por lo que va aportando energía a nuestro organismo de manera constante. Esto lo hace ideal para incluir en el desayuno, ya que de esta manera nos aportará la energía necesaria para aguantar durante más horas y nos producirá una activación.

: Lo mejor de la avena es que se trata de un cereal de absorción lenta, por lo que va aportando energía a nuestro organismo de manera constante. Esto lo hace ideal para incluir en el desayuno, ya que de esta manera nos aportará la energía necesaria para aguantar durante más horas y nos producirá una activación. Buena para el sistema digestivo : Incluye fibra soluble y disolubre, por lo que es buena para el estreñimiento. Además, su aporte en fibra la hace ideal para regular el tránsito del sistema digestivo.

: Incluye fibra soluble y disolubre, por lo que es buena para el estreñimiento. Además, su aporte en fibra la hace ideal para regular el tránsito del sistema digestivo. Cuida el sistema nervioso : También cabe destacar que su aporte en vitamina B1, calcio y alcaloides ayudan a relajarse y previene el agotamiento mental.

: También cabe destacar que su aporte en vitamina B1, calcio y alcaloides ayudan a relajarse y previene el agotamiento mental. Ideal para adelgazar y ganar músculo: La avena es un cereal muy saciante y que contiene muy pocas calorías y grasas, por lo que es perfecta cuando buscamos adelgazar. Además, su aporte en hidratos de carbono también puede ayudar a que nuestros músculos ganen más volúmen.

Todas estas propiedades han colocado en la avena la etiqueta de ‘superalimento’ que viene muy bien dentro de una dieta sana y equilibrada. Su consumo no hará que perdamos peso de forma mágica si no se acompaña de una alimentación saludable y ejercicio físico, pero consumir avena puede ayudar mucho para adelgazar. Además, una vez te has acostumbrado a ella es difícil dejarla.