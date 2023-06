Para muchas personas, el postre es la guinda del pastel después de una comida. Sin embargo, cuando se está buscando adelgazar, surge la pregunta inevitable: ¿qué pasa en nuestro cuerpo si comemos postre todos los días? Suele ser uno de los alimentos prohibidos en todas las dietas de los nutricionistas y la perdición para los amantes del dulce.

Es importante reconocer que disfrutar de un postre ocasionalmente no tiene por qué arruinar nuestros esfuerzos de perdida de peso. Siempre se puede encontrar el equilibrio entre el placer y el adelgazamiento. Sin embargo, si se convierte en un hábito diario, podría tener consecuencias no deseadas para nuestra salud y nuestra capacidad para perder peso. Es cierto que no es lo mismo comer de postre una pieza de fruta que unas natillas. En este caso nos referimos a postres que contienen una gran dosis de azúcar refinado.

Sustituir el postre

Si deseas disfrutar de un postre diariamente sin comprometer tus objetivos, es importante practicar el control de las porciones y elegir opciones más saludables. Opta por porciones más pequeñas, como un cuadrado de chocolate negro o una porción de frutas frescas. Además, considera alternativas más saludables, como postres caseros bajos en azúcar y grasas, utilizando ingredientes nutritivos como el yogur griego, las nueces o las frutas congeladas.

Aunque comer postre todos los días puede tener un impacto en el proceso de adelgazamiento, no significa que debamos eliminarlos por completo. La clave está en encontrar un equilibrio y practicar la moderación. Disfruta de tus postres favoritos de vez en cuando como una recompensa especial, pero mantén un enfoque general en una alimentación equilibrada y saludable.

Si tienes el hábito de comer postre todos los días, es fundamental complementarlo con una rutina de actividad física regular. El ejercicio no solo ayuda a quemar calorías adicionales, sino que también mejora la salud cardiovascular, fortalece los músculos y aumenta el metabolismo. Incorpora actividades que disfrutes, como caminar, correr, practicar deportes o clases de baile, para mantener un estilo de vida activo y apoyar tus objetivos de adelgazamiento.

Riesgos de comer postres todos los días

Cómo decimos, abusar de los productos azucarados puede tener graves consecuencias para la salud, no solo a nivel de perder la figura, sino que también afecta a nuestros niveles de energía y aumenta el riesgo de sufrir algunas enfermedades. Estos son alguno de los principales riesgos asociados a comer un postre calórico todos los días: