El verano ya ha entrado por la puerta grande en España y las altas temperaturas invitan a empezar a visitar las playas y piscinas para refrescarse. Este es el momento al que muchos les gusta lucir tipazo y es que el verano es uno de los momentos en los que mucha gente decide ponerse a hacer ejercicio para lograr, por fin, el objetivo de adelgazar. Existe la mala creencia de que es necesario machacarse durante más de dos horas al día para lograr perder peso y esto provoca que muchos no se animen a ello, pero lo cierto es que la ciencia considera 10 minutos tiempo suficiente para ver resultados.

Una cosa hay que tener clara: no se puede adelgazar de la noche a la mañana. Perder peso es una tarea que requiere constancia y en la que no solo está relacionado con el ejercicio físico. Además, también hay que tener en cuenta otros aspectos como el cuidado de la alimentación o las horas de descanso. Es importante tener una buena base de información nutricional para no caer en las llamadas dietas milagrosas que prometen resultados inmediatos, pero que pueden poner en riesgo nuestra salud.

Muchas veces empezar a realizar ejercicio puede suponernos una cuesta hacía arriba por diferentes motivos, ya sea por falta de tiempo, dinero o energía. En ocasiones suele ocurrir que se empieza con muchas ganas los dos primeros días, pero al tercero aparecen las temidas agujetas que nos impiden seguir haciendo deporte y terminamos dejándolo por una temporada. Una de las claves en las que insisten los expertos es empezar poco a poco e ir cogiendo ritmo, no es necesario hacer dos horas de ejercicio todos los días, de hecho, basta con 10 minutos.

El mejor ejercicio para adelgazar, según la ciencia

Diversos estudios han revelado que uno de los mejores ejercicios que nos pueden ayudar a perder peso es el llamado ‘HIIT’ o entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Se trata de un tipo de ejercicio que se realiza en muy poco tiempo, existen rutinas que van desde los 10 hasta los 15 minutos, y que combina ejercicios de muy alta intensidad con pequeños descansos en un periodo de tiempo reducido.

El secreto del ‘HIIT’ es que durante los ejercicios de alta intensidad se eleva en gran cantidad la frecuencia cardiaca y esto provoca que el metabolismo se active y favorezca la pérdida de calorías incluso tiempo después de haber finalizado la rutina. Es probable que uno de los ejercicios más conocidos dentro del HIIT sean los famosos ‘burpees’, ya que ayudan a trabajar muchos grupos musculares.

Pero como decimos, para conseguir resultados y adelgazar es necesario también cuidar la dieta. De nada sirve hacer ejercicio todos los días si después consumimos productos con un alto contenido en grasa saturada y azúcar. Perder peso es una carrera de fondo y es muy importante no desesperarse si al principio no se ven los resultados.