Hacer ejercicio es fundamental para tener un buen estado de salud. Muchos empiezan a realizar deporte para perder peso, pero lo cierto es que sus beneficios son casi innumerables, mucho más allá de conseguir adelgazar. De hecho, uno de los ejercicios más fáciles que podemos hacer, sobre todo, para los principiantes, es salir a caminar. Diversos estudios han demostrado que un paseo todos los días ayuda a reducir el riesgo de sufrir problemas de salud.

A las puertas de otro verano, muchos siguen con la llamada ‘operación bikini’ con el objetivo de lucir cuerpazo en las playas y piscinas. Muchas veces adelgazar no es una tarea sencilla y es que no existen resultados inmediatos ni productos milagrosos. Perder peso es una carrera de fondo y hay que prestar atención tanto al ejercicio físico como a la alimentación y al descanso. Cuando una de estas tres patas falla, todo se vuelve más complicado.

Mantener un estilo de vida activo es esencial para un buen estado de salud y combatir el sedentarismo que ayuda a favorecer la aparición de más enfermedades. Cuando alguien decide ponerse a andar a diario es habitual que suelen surgir dudas, sobre todo, con la información falsa que circula por internet. Uno de los mitos más habituales está relacionado con la cifra de pasos.

Mucha gente piensa que si no caminan más de 10.000 pasos diarios no verán resultados, cuando lo cierto es que cada persona es diferente y solo con realizar un poco de ejercicio de forma constante es más importante que hacer tres horas de ejercicio y no volver a realizarlo en semanas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no habla nunca de una cifra exacta, pero sí de tiempo de actividad. Según la OMS, las personas adultas que tengan una edad entre 18 a 60 años deberían realizar una actividad aeróbica moderada de 150 a 300 minutos semanales o actividad aeróbica intensa durante 75 a 150 minutos semanales.

Trucos para adelgazar al caminar

Solo el hecho de caminar ya es positivo para la salud, pero sí que es cierto que si nuestro objetivo es perder peso, siempre podemos poner en práctica algunos “trucos” con los que ayudaremos a nuestro cuerpo a perder grasa:

Realiza intervalos de caminar rápido y lento: variar la velocidad a la que caminamos también puede suponer una ventaja para adelgazar. Puedes dedicar un tiempo para andar más rápido (sin llegar a correr) con otros períodos de recuperación. Esta es una de las técnicas que se utiliza para empezar con el ‘running’ al ir incrementando la velocidad poco a poco

Caminar por cuestas: en un principio puede dar pereza, pero andar por cuestas empinadas, tanto subir como bajar, hará que tengamos que realizar un mayor esfuerzo muscular y, por tanto, quememos más grasa.

Añade peso extra: otro aspecto es poner un poco de peso cuando estamos haciendo ejercicio. En las tiendas de deporte existen algunas mancuernas de pocos kilos que podemos llevar en las manos cuando andamos o algunas que se llevan en los tobillos.