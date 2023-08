Hacer ejercicio físico siempre es una buena idea y no hay que esperar a fechas señaladas para empezar a ello. Mantener un estilo de vida activo es muy importante para la salud y se debe sacar todos los días un poquito de tiempo para dedicarlo al deporte. No hay excusas posibles, si no tienes tiempo para ir al gimnasio puedes hacer otro tipo de actividades, como salir a caminar, correr o hacer ejercicios de fuerza en tu propia casa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que una epidemia está golpeando de forma más letal a los países desarrollados y de forma más silenciosa: se trata de la obesidad. En la actualidad, estamos llegando a los niveles más altos de obesidad infantil desde que hay registros y esto se debe a una mala alimentación y a un estilo de vida sedentario. El ejercicio no solo tiene beneficios a la hora de adelgazar o encontrarnos mejor con nuestra figura. Está muy demostrado que realizar deporte a diario tiene unos tremendos beneficios para nuestra salud. Como dice la OMS, sirve para tener más años de vida y para dar más vida a nuestros años. Nos permitirá llegar a envejecer de una forma más activa y con mayor movilidad. El ejercicio de 30 segundos que Harvard recomienda para decir adiós a tu barriga Entre los múltiples beneficios que tiene hacer ejercicio a diario se encuentra la buena salud del corazón, nos hace sentirnos más felices gracias a la liberación de endorfinas y mejora nuestras articulaciones para tener una mayor movilidad. Los expertos recomiendan realizar una actividad física de una duración de entre 30 minutos y una hora al día. Todo esto dependiendo de la edad, ya que no tenemos la misma energía a los 20 años que a los 60. El ejercicio de un minuto que recomienda Harvard Muchas veces no podemos dedicar todo el tiempo que deberíamos al deporte, ya sea por trabajo, estudios o asuntos personales. Un estudio de la Universidad de Harvard ha desvelado uno de los mejores ejercicios para perder grasa y que puedes realizar en un minuto. Eso sí, si realmente queremos tomarnos en serio la tarea de adelgazar no debemos perder nunca de vista la alimentación. Este ejercicio físico son las planchas abdominales, uno de los ejercicios físicos más completos que hay y que activa un gran número de grupos musculares como abdominales, glúteos y cuádriceps. Hay un mito muy extendido en el mundo del deporte que afirma que para perder peso hay que sudar mucho y realizar solo ejercicios de cardio, pero la realidad es que los ejercicios de fuerza, como levantar pesas o con nuestro propio cuerpo, son esenciales para quemar más grasa. Lo mejor de este ejercicio es que no necesitas ningún material para realizarlo. Puedes comenzar con series cortas de 30 segundos para ganar resistencia muscular y poco a poco ir incrementando la intensidad con series más largas o separando más los brazos del cuerpo para que cueste más estar estable. La postura de la espalda y del cuerpo es muy importante para que el ejercicio sea eficaz y no nos provoque lesiones. Las planchas abdominales pueden salvarnos los días que no tenemos mucho tiempo para hacer deporte, todo movimiento suma. No es cierto que si no entrenamos dos horas al día no veremos resultados. Es importante mantener un estilo de vida activo, cuidar la alimentación, descansar las suficientes horas e hidratarse correctamente. Lo mejor es poder incluir este ejercicio dentro de nuestra rutina de ejercicio y organizar bien el tiempo para poder hacer deporte un poco cada día. Siguiendo estos pasos se pueden ver resultados. Perder peso es una carrera de fondo y no hay que desanimarse si no se ven resultados pronto, la constancia es la clave.