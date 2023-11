La cerveza es una de las bebidas más consumidas en España, tanto que se ha convertido en un país con una auténtica cultura cervecera y es de las regiones del mundo dónde más cantidad se consume. En los supermercados y en los bares podemos encontrar una gran variedad de marcas que se adaptan al gusto del consumidor y muchas personas están acostumbradas habitualmente, pero ¿es bueno beber cerveza todos los días?

Lo primero que hay que aclarar es que la cerveza es una bebida alcohólica y el alcohol nunca es bueno para la salud. Esto no significa que debas eliminarla por completo de tu dieta, simplemente hay que aprender a beber de forma controlada y con moderación para que no se vuelva un hábito malo en nuestro día a día y nos provoque serias enfermedades.

La cerveza es una bebida alcohólica que se elabora con granos de cebada y que se fermentan con agua y levadura. Además, se aromatiza con lúpulo u otras plantas que le dan ese sabor amargo que tanto gusta. Tomar una cerveza con los amigos se ha vuelto ya en toda una tradición en nuestro país y por ese motivo, en España la industria de la cerveza sigue en auge con grandes marcas nacionales que ya ocupan una parte importante del mercado internacional.

Efectos negativos de beber cerveza en exceso

Como ya hemos dicho, el alcohol es una sustancia tóxica dentro de nuestro organismo y que no aporta ningún tipo de beneficio, son calorías vacías. Por ese motivo, los nutricionistas insisten en que es mejor retirar de la dieta la cerveza cuando queremos perder peso y no consumirla a diario. Pero no solo es perjudicial cuando queremos adelgazar. Todo esto provoca en nuestro organismo hacer un uso abusivo de la cerveza:

Provoca enfermedades como cirrosis . El alcohol es una sustancia que puede hacernos mucho daño en nuestra salud. Está comprobado que el uso abusivo puede provocar graves enfermedades en el hígado e incluso llegar a cirrosis. Además, también puede aumentar el riesgo de cáncer de laringe, esófago, boca, garganta, colón o hígado.

. El alcohol es una sustancia que puede hacernos mucho daño en nuestra salud. Está comprobado que el uso abusivo puede provocar graves enfermedades en el hígado e incluso llegar a cirrosis. Además, también puede aumentar el riesgo de cáncer de laringe, esófago, boca, garganta, colón o hígado. Aumenta el riesgo de hipertensión , por lo que puede afectar a la salud cardiovascular

, por lo que puede afectar a la salud cardiovascular Obesidad : el consumo abusivo de bebidas alcohólicas aumenta el consumo de calorías en un día y como hemos dicho son calorías vacías, no aportan energía. Varios estudios sostienen que consumir dos o más cervezas al día puede aumentar el sobrepeso en un 34%.

: el consumo abusivo de bebidas alcohólicas aumenta el consumo de calorías en un día y como hemos dicho son calorías vacías, no aportan energía. Varios estudios sostienen que consumir dos o más cervezas al día puede aumentar el sobrepeso en un 34%. Riesgo de depresión : el alcoholismo es una enfermedad muy seria. El consumo de esta sustancia provoca a medio y largo plazo riesgos de padecer depresión y dependencia.

: el alcoholismo es una enfermedad muy seria. El consumo de esta sustancia provoca a medio y largo plazo riesgos de padecer depresión y dependencia. Fatiga corporal y mental: la cerveza también es una bebida gaseosa, por lo que junto al alcohol puede provocar malestar estomacal. Además, su consumo abusivo también puede dañar las conexiones neuronales del cerebro.

¿Tiene beneficios beber cerveza?

Esta bebida de cebada contiene una graduación menor de alcohol, por lo general de entre 4 y 6 grados, aunque hay algunas que pueden llegar hasta 20. No se recomienda su uso diario y abusivo, pero algunos estudios aportan información sobre los beneficios que nos puede aportar si hacemos un uso responsable y moderado.

Gracias a sus propiedades y componentes, la cerveza aporta nutrientes como vitaminas, carbohidratos, proteínas y minerales. Además, gracias a que contiene silicio y propiedades antioxidantes, también puede fortalecer nuestra salud ósea. Además, un consumo moderado también puede ayudar a prevenir algunas enfermedades relacionadas con el corazón.

No es cierto el mito que siempre ha circulado de que beber un vaso de cerveza o de vino al día sea bueno para la salud, ya que el alcohol nunca es bueno para la salud. Se puede disfrutar de este tipo de bebidas, pero siempre con moderación y haciendo un consumo responsable.