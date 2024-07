Soy dermatóloga y estas son las cinco cosas que nunca haría

"Cinco cosas que nunca haría como dermatóloga". De esta forma comenzaba una usuaria de la red social Instagram (@dr.anamolina) un vídeo en el que explica a la audiencia los aspectos que, como profesional, recomienda no hacer por las consecuencias que suponen.

Desde evitar peinados hasta tener cuidado con los tatuajes. La experta asegura que la práctica de estas cuestiones puede provocar problemas definitivos.

¿Cuáles son las cosas que una dermatóloga recomienda no hacer?

Estas son algunas de las cosas que la dermatóloga Ana Molina recomienda evitar:

Llevar peinados muy apretados: según contó la experta esto puede provocar alopecia por tracción, es decir, "una caída del pelo por arrancamiento" y, aunque Molina matizó que es algo transitorio, si se abusa de ello, "puede ser definitivo".

Tatuajes multicolores: en la mayoría de los casos, los tatuajes resultan una moda bastante atractiva. Sin embargo, estos pueden convertirse en un problema , sobre todo para aquellos que se arrepienten de haberse hecho algún diseño . La dermatóloga afirmó que los tatuajes que tienen muchos colores "son más difíciles de borrar", algo que se vuelve aún más complicado en donde hay " colores claros como el amarillo o el azul".

Más prácticas que debes evitar

Otro de los aspectos que la experta recomienda no hacer es tomar suplementos para la piel o para el pelo sin previa recomendación de un profesional. En palabras de la dermatóloga Ana Molina, esto se debe a que "no son inocuos y no están regulados por la Agencia Española del Medicamento, por tanto, no demuestran eficacia".

La última cosa que la dermatóloga aconseja dejar de hacer es "sacarse brillo en la ducha". Esto se debe a que, si se frota de manera constante la piel, "lo único que se consigue es destruir la grasa natural que recubre la piel".