Hoy es Blue Monday: ¿Cómo superar el día más triste del año?

Hoy, 20 de enero, se celebra el Blue Monday, conocido popularmente como el día más triste del año. Este concepto fue introducido en 2005 por el psicólogo Cliff Arnall, quien combinó factores como el clima, las deudas postnavideñas y la falta de motivación para designar el tercer lunes de enero como una fecha cargada de melancolía.

Aunque esta teoría carece de base científica sólida y se originó como parte de una campaña publicitaria de la empresa de viajes Sky Travel para incentivar la reserva de vacaciones, el Blue Monday se ha transformado en un punto de reflexión sobre nuestra salud emocional y cómo gestionamos los factores que influyen en nuestro bienestar.

¿Factores genéticos o externos?

La felicidad no es un estado completamente inmutable. Según un artículo publicado en Review of General Psychology, el 50% de la felicidad está determinada por factores genéticos, el 10% por las circunstancias externas y el 40% por la “actividad intencional”. Esto subraya que, aunque no podemos cambiar ciertas condiciones, tenemos un amplio margen para influir en nuestro bienestar emocional mediante nuestras decisiones y acciones.

En el caso del Blue Monday, muchos de los elementos que contribuyen a su fama como el día más triste del año tienen que ver con circunstancias externas: las bajas temperaturas, el exceso de ropa de invierno, el deseo de permanecer en la cama, las deudas o gastos navideños, los propósitos de Año Nuevo que aún no se han cumplido, e incluso la nostalgia por no pasar tanto tiempo con la familia como durante la Navidad. Sin embargo, tomar conciencia de estos factores nos permite afrontarlos de manera más efectiva.

Impacto de las creencias sociales

La psicóloga clínica cognitivo-conductual Andrea Mojica explica que el Blue Monday “puede influir en cómo nos sentimos porque somos producto de lo que se piensa socialmente. De manera que las creencias sociales pueden impactar en nuestras emociones”. Mojica enfatiza que, si bien es importante aceptar nuestras emociones, no debemos quedarnos estancados en ellas. “Hay que conocerlas, reconocerlas y mantenernos activos”, afirma.

Si bien esta jornada puede parecer desalentadora, en lugar de dejarnos vencer por la melancolía, este día puede convertirse en una oportunidad para reflexionar y encontrar formas activas de mejorar nuestra salud emocional. Realizar ejercicio físico, fortalecer e identificar metas claras, objetivas y alcanzables o practicar la gratitud, pueden dar un giro de sentido a este día y trasnformarlo en una ocasión ideal para impulsar el amor propio y mejorar nuestro bienestar.

Consejos para superar el Blue Monday con éxito