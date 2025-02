Lo queremos todo y lo queremos ya: el error que te impide triunfar, según la psicología

Solemos pensar que las personas exitosas son más inteligentes que el resto, pero la realidad es otra. Según la psiquiatra Marian Rojas Estapé, hay un factor aún más determinante que la inteligencia para lograr el éxito en la vida: la voluntad.

A diferencia del coeficiente intelectual, que tiene una fuerte base genética y un margen limitado de mejora, la voluntad se puede entrenar y desarrollar. Y aquí está la buena noticia: cualquier persona, sin importar su punto de partida, puede fortalecer su capacidad de esfuerzo y disciplina para llegar mucho más lejos.

La capacidad de posponer la recompensa

Vivimos en una era de gratificación instantánea. Queremos todo y lo queremos ahora, el placer inmediato de las redes sociales, el entretenimiento sin pausas, la comida rápida, las compras impulsivas… Todo a un clic de distancia. Pero esta inmediatez nos está haciendo perder el hábito de esforzarnos.

“La voluntad es la capacidad de posponer la recompensa. Si queremos entrenarla, debemos imponernos pequeños retos: esta semana no como esto, solo veo un capítulo de mi serie favorita, uso menos Instagram, no compro nada que no sea necesario", son algunos de los ejemplos que propone la experta en la materia. Así, poco a poco, educamos nuestra corteza prefrontal, el área del cerebro encargada de la toma de decisiones y la planificación a largo plazo.

Y esto no solo nos ayuda a tener más control sobre nuestra vida diaria, sino que también fortalece nuestra capacidad para enfrentar la frustración y el sufrimiento.

¿Cómo entrenar la voluntad?

Resiste la gratificación inmediata : evita ceder siempre a los impulsos. Retrasar un poco la recompensa mejora tu autocontrol.

: evita ceder siempre a los impulsos. Retrasar un poco la recompensa mejora tu autocontrol. Crea retos semanales : ponte pequeños desafíos, como reducir el uso del móvil, evitar la comida ultraprocesada o limitar las compras innecesarias.

: ponte pequeños desafíos, como reducir el uso del móvil, evitar la comida ultraprocesada o limitar las compras innecesarias. Tolera el aburrimiento : muchas de las grandes ideas surgen en momentos de calma. La creatividad necesita espacios de desconexión.

: muchas de las grandes ideas surgen en momentos de calma. La creatividad necesita espacios de desconexión. Practica la autodisciplina: cuanto más ejercites la fuerza de voluntad, más fácil será aplicarla en todos los ámbitos de tu vida.

Al final, el éxito no está reservado solo para los más inteligentes. Como bien dice la psiquiatra, “si consigues todo sin esfuerzo, pierdes la capacidad de esforzarte”. Entrenar la voluntad es la verdadera clave para lograr cualquier meta y convertirte en la persona que siempre has querido ser.