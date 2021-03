Google ha anunciado este martes que pondrá en marcha enlaces de reserva gratuitos para hoteles y agencias de viajes de todo el mundo con el objetivo de colaborar en la recuperación del sector turístico mundial.

Durante años la compañía tecnológica ha ayudado a los viajeros a elegir el alojamiento adecuado proporcionándoles una lista de establecimientos relevantes, además de reseñas, fotos e información sobre sus instalaciones.

A través de 'Hotel Ads' ha ofrecido enlaces para reservas de hotel con información sobre precios y disponibilidad en tiempo real para las fechas elegidas. Los usuarios consideran muy útiles estos enlaces y que los hoteles y agencias los ven como una "fuente valiosa de posibles clientes".

Por ello ahora han decidido mejorar su oferta y, a partir de esta semana, los hoteles y las agencias de viajes de todo el mundo podrán aparecer de forma gratuita en los enlaces de reservas en google.com/travel. "Al poder acceder a una gama más amplia de hoteles y precios, los usuarios tendrán más alternativas donde elegir cuando organicen sus viajes y quieran reservar", indica la compañía.

Google asegura que para todos los hoteles y agencias de viajes, "este cambio supone una nueva forma gratuita de captar clientes". Para los anunciantes, los enlaces de reserva gratuitos pueden ampliar el alcance de las actuales campañas de Hotel Ads.

Los establecimientos ya suscritos a Hotel Prices API y Hotel Ads no necesitan hacer nada para aparecer en los enlaces de reserva gratuitos, y cualquier hotel o agencia puede participar a través de su cuenta de Hotel Center.

Durante los próximos meses, el gigante de Internet también continuará mejorando el proceso de incorporación de nuevos establecimientos a Hotel Center y lanzará herramientas que permitirán a cada hotel publicar directamente sus tarifas y disponibilidad, "sin requisitos técnicos complejos".

El futuro del turismo

El año pasado Google lanzó una serie de iniciativas en España para apoyar la recuperación del sector del turismo incluyendo Think Futurism with Google, un 'Think Tank' para diagnosticar los principales desafíos que sufre la industria y ofrecer soluciones innovadoras.

Entre las conclusiones más relevantes destacaron la aparición de un nuevo perfil de consumidor (el nómada digital), y una nueva corriente de turismo inclusivo, que engloba a aquellas personas que buscan lugares más tranquilos próximos a la naturaleza.

Durante los próximos meses Think Futurism with Google realizará un examen más en profundidad de áreas relevantes de la industria como la desestacionalización, digitalización para la recuperación económica, ayuda al desarrollo del nuevo talento profesional turístico o la globalización y presencia en mercados internacionales.

A principios del año pasado también se empezó a ofrecer gratuitamente Google Flights a sus asociados y, en abril, abrieron la pestaña de Compras para anuncios gratuitos de comercios 'online'.