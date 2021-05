El ID.4 de Volkswagen llegó a su meta y lo hizo cumpliendo las expectativas. El vehículo, cuya tapa de la carga de la batería fue precintada ante notario con la finalidad de certificar que no se recargaría durante todo el trayecto, partió desde el norte de Lanzarote, pasando por Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, culminando ayer el desafío al llegar en torno al mediodía al Faro de Orchilla, en El Hierro. Con ello, Volkswagen Canarias demuestra que la movilidad eléctrica de la mano de los nuevos modelos de la marca es una realidad, siendo viable su uso en el día a día en el Archipiélago. La apuesta de la marca por la movilidad sostenible en Canarias es firme

El Reto ZERO by Volkswagen Canarias comenzó el pasado jueves, cuando el entrenador personal Aitor Ojeda partió del puerto de Órzola, recorriendo la isla de Lanzarote de norte a sur, donde continuó en barco hacia Corralejo. Desde el norte de la isla majorera, el ID.4 se dirigió al Muelle de MorroJable, consiguiendo llegar al muelle de La Luz y de Las Palmas por la tarde. Finalmente, la primera etapa culminó en el Puerto de Agaete, donde la batería aún presentaba un 52% de carga y el consumo medio era de 14,5 kwh/100 kilómetros.

La segunda etapa del reto se inició el viernes, cuando el ID.4 partió de Agaete con Ojeda al volante. El entrenador se embarcó a Tenerife con un 52% de batería. La llegada al puerto de Santa Cruz marcó el comienzo de la etapa final del reto. Desde la capital chicharrera, el vehículo se dirigió a Los Cristianos. Al llegar, la batería marcaba un 33%, el cuentakilómetros tenía 205 km en su haber y el consumo medio era de 14,4 kwh/100 kilómetros. Alrededor de las 20.00 horas, el ID.4 llegó al puerto de la Estaca, en El Hierro. Una vez allí, se dirigieron a Valverde, la capital, donde finalizaron la jornada.

Durante la mañana de ayer, el equipo del reto amaneció con la emoción del último día de aventura. A primera hora, condujeron hasta el último punto y destino final: El emblemático Faro de Orchilla. En el punto de destino el cuentakilómetros marcaba los 384 km recorridos desde el origen, y la batería del turismo conservaba aún un 18% de carga.

El Reto ZERO by Volkswagen Canarias ha sido todo un éxito. Tras recorrer cinco islas, el coche derriba todos los mitos sobre la autonomía, por lo que la marca anima a los canarios a unirse a la movilidad sostenible, pues no solo aporta beneficios para la conducción, también ayuda a proteger el ecosistema del Archipiélago.