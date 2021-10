La falta de mujeres en programación (solo un 11% de los desarrolladores a nivel mundial lo son y, en España, únicamente un 9,3%, indica el estudio 'Java, web, mobile and PHP salary survey' de Pearson) es el reflejo de un cuadro social que trasciende la profesión y, además, tiene unas consecuencias devastadoras para un marco de igualdad de géneros. Estas son algunas de las conclusiones que emergieron, este miércoles, en el evento #EllasPrograman: Mujeres, programación y sesgos inconscientes, organizado por Womenalia junto a Ironhack. Y el cual se celebró este 13 de octubre para conmemorar una fecha: el nacimiento de Ada Lovelace, matemática británica y, también, la creadora del primer algoritmo, lo que la convierte en la primera programadora de la historia.

"Una de las causas de que solo un 13% de mujeres estudien carreras STEM [es decir, Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas y los estudios consideraros con mejores perspectivas profesionales] es la falta de modelos femeninos a seguir. Todos conocemos a Jeff Bezos, Bill Gates o Steve Jobs, en cambio hay menos mujeres programadoras como ejemplo a seguir, y la población general sigue sin conocerlas", subrayó Lucila Ballarino, Directora General de Womenalia, en una jornada en la que también se destacaron datos que dibujan la desigualdad, como unas conclusiones del informe PISA que indican que las niñas se siguen creyendo con menos capacidades que los niños a la hora de alcanzar objetivos que requieran habilidades científicas".

Esta ausencia de mujeres en el campo de la Inteligencia Artificial (IA), por ejemplo, puede tener consecuencias de las que seguramente no somos conscientes pero que afectan a la manera de "percibir y perpetuar un mundo lleno de estereotipos".

¿Soluciones para evitar esta ausencia en las carreras y profesiones que, los expertos aseguran, marcarán la trayectoria de las personas que ocupen los puestos de responsabilidad de las empresas y organismos del mañana? "Se hace necesario visibilizar referentes femeninos que trabajen no solo en el sector de la programación sino en otros sectores tecnológicos. Desmitificar esta carrera, incentivar a las niñas desde temprano y, sobre todo, romper con los estereotipos en la educación y en la empresa", son las propuestas del evento, que reunió a especialistas en el tema.

Porque a día de hoy, todavía hay barreras que saltar y derribar. "Queremos generar conciencia en la necesidad de que haya más mujeres, sobre todo en el desarrollo de algoritmos. Necesitamos voces femeninas en este desarrollo. Una de las causas de que solo el 13% de mujeres estudien carreras STEM es la falta de mujeres referentes", recalcó Lucilla Ballarino. "Es nuestra responsabilidad como sociedad asegurarnos de que estas barreras se derrumben, ofreciendo más oportunidades para las mujeres que desean convertirse en profesionales de la tecnología y alentándolas a buscar trabajos bien remunerados en este sector".

Un planteamiento con el que coincidieron todos los asistentes, entre ellos Silvia Cobo Gómez, site reliability engineer de Clarity IA, que pidió a las de su profesión "dejarse ver" y relató un camino arduo. "Primero se te tiene que ocurrir que tú puedes tirar por ese camino. Luego debes animarte a hacerlo, porque hay una mitificación de la carrera que te dice que tienes que ser un genio para hacerla. Una vez que te animas y estudias hay problemas de machismo con los profesores. En el mundo laboral, las mujeres no optamos a las plazas si no cumplimos el 100% en los requisitos, cosa que no hacen los hombres ya que tienen más seguridad y se lanzan a las ofertas sin tanto análisis previo. Ya entradas en el mercado laboral, te encuentras con quienes te aceptan y quienes no. Hay compañeros que te protegen tanto que no te dejan seguir adelante".

"No hay que ver la programación como algo masculino", incidió Juan Ramón González, founder & chairman en Matica Partners, "el foco está en el talento y este no entiende de género ni raza ni nada".

"La programación te da el control y te hace libre", fue otra de las frases que se escuchó en el encuentro, que también puso en valor la importancia de la inteligencia artificial y de quienes diseñen los algoritmos.

"El problema es que dejamos a los algoritmos tomar decisión en las cuestiones de alto impacto: decisiones de contratación o judiciales, por ejemplo. No podemos dejar a los algoritmos que tomen decisiones, porque no tienen responsabilidades", explicó, por su parte, Idoia Salazar, presidenta y cofundadora del Observatorio del Impacto Ético y Social de la Inteligencia Artificial (OdiseIA), que recordó la importancia del papel de la mujer en la implantación positiva y ética de la Inteligencia Artificial.

"La clave está en la diversidad y es importante que haya más mujeres que doten de una perspectiva diferente… Nos espera un futuro apasionante y vosotras podéis ser parte de la construcción de ese futuro", finalizó.