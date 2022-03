Google es la fuente primordial a la que todos acudimos para buscar cualquier duda, producto, viaje, o información en Internet. Esto hace que cada vez que entramos en un sitio web ofrecemos información personal al buscador. Y es que, ninguna plataforma puede prometernos total seguridad y privacidad para nuestros datos, ya que los mismos son utilizados por las propias empresas.

Cuando abramos un perfil en Internet, ya sea el de una red social o una simple cuenta de correo electrónico, debemos ser conscientes de que todos los datos personales que liguemos a ese perfil pertenecerán en cierta manera a la plataforma donde hayamos abierto la cuenta.

En el caso concreto de Google, la plataforma conoce, entre otras cosas, los correos electrónicos que envías y recibes, tu libreta de direcciones, los archivos que subes a la nube de Google Drive, las imágenes de Google Fotos, qué páginas consultas en Internet, qué vídeos ves en YouTube, desde qué dispositivo lo haces, cómo, cuándo, cuánto y con qué frecuencia usas las aplicaciones, todo lo que alguna vez has dicho a través de Google Now, y, por supuesto, tu ubicación.

Google puede saber incluso dónde vives y trabajas y a qué sitios vas con más frecuencia solo con el objetivo de ofrecerte los mejores anuncios.

Es esencial no proporcionar información de más a Google, por lo que a continuación te explicamos cómo puedes eliminar tu rastro de algunos de sus servicios.

Actividad de Youtube

Uno de los servicios de Google más utilizados es YouTube. La plataforma de vídeo recopila todas las búsquedas que realizas dentro del servicio y lleva la cuenta también de los vídeos que reproduces. El punto positivo es que existe la posibilidad de borrar ese registro de actividad.

Para acceder a tu historial, ya bien sea el de reproducciones como el de búsquedas, debes ir a la sección Biblioteca. Si accedes desde un ordenador y un navegador web verás esta opción a la izquierda de la pantalla, si accedes desde la aplicación móvil la sección biblioteca aparece en la esquina inferior derecha. En cualquiera de los casos la opción 'Historial' se encuentra la primera, justo encima de las opciones 'Ver más tarde' y 'Vídeos que me gustan'.

Todos tus pasos en Maps

Google Maps guía tus pasos y nos sabes cuánto. A través de la app Google conoce cada movimiento que das y has dado. Si además usas un móvil o tableta Android, te asombrará saber que la compañía recopila todas las ubicaciones en las que has estado con tu terminal. Esta actividad queda reflejada en una sección llamada Rutas. En ella verás información que no te aparece en la aplicación de Google Maps, rutas y lugares a los que fuiste hace años y que seguro ya ni te acordabas.

Cuando accedes a Rutas verás que puedes ir seleccionando tu actividad por años, meses y días y luego seleccionar el icono de la papelera para eliminarla. Si vas a querer borrar todo tu historial, usa la rueda dentada que está situada sobre el mapamundi, en la parte inferior derecha de tu pantalla (si accedes desde un ordenador), porque el proceso será más rápido.

También tienes la opción de descargar una copia de todos los datos antes de que elimines el historial, por si lo necesitas o lo quieres conservar. Cuando hagas clic en la rueda dentada deberás seleccionar la opción 'Elimina todo el historial de ubicaciones'. Luego te aparecerá un mensaje advirtiéndote sobre si estás seguro, y simplemente tendrás que aceptar y confirmar la acción.

Borra tu actividad

Google cuenta con un espacio donde los usuarios pueden ver el registro de toda su actividad. A través de la 'Vista agrupada' o de la 'Vista de elementos' la compañía te va diciendo lo que has buscado, lo que has visto... Esta página se llama 'Mi actividad' y puedes acceder a ella si entras en la página 'Mi cuenta' desde el servicio de Gmail, por ejemplo. Para ver tu actividad tendrás que tener abierta alguna cuenta de Google.

Para eliminar lo que se ha registrado en un día concreto solo hay que hacer clic sobre los tres puntos que hay al lado de cada caja de información, como puedes ver en la imagen. Si quieres eliminar las búsquedas o la información de varios días a la vez, tienes que hacer clic en los tres puntos que están situados cerca de tu icono de perfil, en la parte superior derecha de la pantalla. Haz clic en 'Seleccionar' y marca los días que quieras.

Otra opción es seleccionar la opción 'Eliminar activar por', que también aparece en el menú de la izquierda. Si haces clic en ella se abrirá una nueva ventana desde la que puedes eliminar contenido buscando palabras claves o bien eligiendo un período de tiempo concreto. Desde aquí se puede eliminar toda la actividad de golpe, simplemente marcando “todo el periodo”.

Las aplicaciones que te observan

En su día te bajaste un juego, le concediste permisos, como el poder conectarse a tu cuenta de Google Play o Google Drive, y aunque ahora no juegas a él la aplicación sigue conectada a la tienda de Google y sigue "observándote”. A través de la página 'Mi cuenta' puedes ver y gestionar la lista de aplicaciones que tienes vinculadas con tus servicios de Google.

Anunciantes

También desde la página de Mi Actividad, si entras en la opción 'Controles de actividad de tu cuenta' y luego vas al fondo de la página, verás una configuración relacionada, entre la que se encuentran los Anuncios. Al hacer clic en esta opción se te abrirá otra página desde la cuál ya podrás controlar la información que usa Google para mostrarte anuncios.

Si deseas recibir anuncios personalizados, por ejemplo, basta con que actives el control 'Personalización de anuncios' y añadas algunos datos sobre ti (sexo, edad...). De lo contrario, desactívalo. Con esta opción desactivada, Google dejará de enviar información sobre nosotros a los anunciantes. Esto no quiere decir que no te seguirán llegando anuncios, sino que no será publicidad segmentada, basada en tus gustos.