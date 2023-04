La tecnología puede ser de gran ayuda para tareas de la vida diaria si se usa de forma correcta, pero también puede convertirse en un quebradero de cabeza para los que no sean hábiles en su manejo. No hay que ser un experto digital para utilizar herramientas de la vida diaria como la aplicación WhatsApp o las redes sociales Instagram y Facebook (las tres pertenecientes al conglomerado Meta) con funciones de fácil acceso si lo único que queremos es comunicarnos y publicar o enviar fotos y vídeos o darle 'Me gusta' a contenidos subidos por otros usuarios.

Sin embargo, por muy sencillo que pueda resultar su manejo, para determinadas acciones olvidarnos de la contraseña de nuestra cuenta es una faena. Pero tranquilo, no está todo perdido porque se pueden recuperar. Cómo recuperar la contraseña de tu cuenta de Instagram Instagram y Facebook indican seguir los siguientes pasos para recuperar tu cuenta: Si no recuerdas tu contraseña en Instagram, puedes cambiarla utilizando tu dirección de correo electrónico, tu número de teléfono o tu cuenta de Facebook. En la pantalla de inicio de sesión, haz clic en ¿Has olvidado la contraseña? Escribe el nombre de usuario, el correo electrónico o el teléfono, y haz clic en Iniciar sesión con Facebook. Haz clic en Siguiente y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Recibirás un enlace en tu correo electrónico o en tu teléfono para ayudarte a cambiar tu contraseña. Cambiar o restablecer la contraseña de tu cuenta de Facebook Si lo que quieres es cambiar la contraseña de Facebook tienes que hacer lo siguiente: Haz clic en tu foto del perfil en la parte superior derecha de Facebook. Selecciona Configuración y privacidad y haz clic en Configuración. Haz clic en Seguridad e inicio de sesión. Haz clic en Editar junto a Cambiar contraseña. Escribe la contraseña actual y la nueva. Haz clic en Guardar cambios. Para restablecer la contraseña si no iniciaste sesión en Facebook haz estas acciones: Ve a la página Buscar tu cuenta. Escribe el correo electrónico, número de teléfono celular, nombre completo o nombre de usuario asociado a tu cuenta y haz clic en Buscar. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Por motivos de seguridad, para restablecer tu contraseña no podrás usar el mismo número de teléfono celular que usas para la autenticación en dos pasos. Si alguna vez necesitas restablecer tu contraseña, tendrás que agregar un número de teléfono celular o una dirección de correo electrónico diferente a tu cuenta.